Este es el certificado de defunción de Juan Pablo Gutiérrez Paz

El certificado de defunción de Juan Pablo Gutiérrez Paz fue emitido por el Renap y Soy502 logró tenerlo a la vista.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dio a conocer que la causa de muerte no se pudo determinar y se requerirán más exámenes para poder concluir el caso.

Luego de la necropsia realizada por el Inacif, el Registro Nacional de las Personas (Renap) procedió a emitir el certificado de defunción del abogado Juan Pablo Gutiérrez, en donde se indica que la causa de muerte está "en estudio".

Soy502 obtuvo el documento oficial y a continuación te lo mostramos:

El certificado de defunción confirma lo relacionado a la causa de muerte. (Foto: Soy502)

El cuerpo de Juan Pablo Gutiérrez Paz fue encontrado por su padre, que llegó a visitarlo, en el sector asignado por el Sistema Penitenciario en la cárcel preventiva Mariscal Zavala.

De acuerdo a versiones no oficiales, el abogado habría fallecido de una sobredosis de sustancias ilegales. No obstante, el Inacif no lo ha confirmado.

Los médicos forenses utilizaron el protocolo de Minnesota para estudiar el cadáver y se concluyó que no sufrió vejaciones o torturas.

Para corroborar si pudo haberse intoxicado por alguna sustancia, el Inacif envió muestras al departamento de toxicología y también se requirió una prueba de histopatología forense para estudiar de manera microscópica si padecía alguna enfermedad que le pudo ocasionar la muerte.

El cuerpo fue localizado el sábado 23 de abril. Juan Pablo Gutiérrez se encontraba privado de libertad acusado de violencia física en contra de su esposa Flaminia Villagrán.