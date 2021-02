Esto hizo Australia para derrotar al Covid-19

Australia ha sorprendido al mundo entero, ya que en sus principales ciudades, las personas viven tranquilas, sin mascarillas ni distanciamiento, y la realización del más reciente torneo de tenis hace cuestionarse ¿qué hizo este país de diferente para vencer la pandemia del Covid-19?.

EN CONTEXTO: El único municipio que estaba en Alerta Verde pierde su categoría

Un reportaje publicado por El País busca arrojar respuestas a esa interrogante, pues sin duda, Australia, en este momento de la pandemia, parece estar en otro planeta. Pero, ¿podrán otros países seguir sus pasos?.

Actualmente, la mayor parte del mundo sufre segundas y terceras olas de contagios de Covid-19, nuevos confinamientos tras un año complicado repleto de tragedia y dolor. Mientras tanto, en Adelaida, Australia, las gradas de un torneo de tenis, por ejemplo, se ven abarrotadas de personas, sin mascarillas. Sí, son imágenes actuales. No son de archivo.

El País consultó a Mary-Louse McLaws, una epidemióloga de la Universidad de Nueva Gales del Sur, especializada en control de enfermedades infecciosas y asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La experta considera que el éxito de Australia se debe a la aplicación más estricta de las medidas de contención y control: "El cierre de fronteras, confinamientos y restricciones de movilidad, respeto por mantener la distancia social y la cantidad de tests realizados a la población".

En febrero de 2020, Australia cerró sus fronteras con China. Luego impidió el ingreso de personas provenientes de Irán, Corea del Sur e Italia. Para marzo, cualquier ciudadano no australiano o que no tuviera residencia permanente, no podía ingresar. "Ese fue el punto más importante, porque permitió detectar focos y combatirlos. La obediencia de la gente", analiza McLaws.

"Creo que aquí hay algo cultural. A la mayoría de australianos, cuando las autoridades nos piden que sigamos una norma, lo hacemos. Podemos estar de acuerdo o no, nos puede incomodar, pero la jerarquía de quien dicta las reglas no se discute y menos si hay evidencias científicas que lo respaldan", dice la epidemióloga.

Hasta el sábado 6 de febrero, Australia tenía 52 casos activos, 909 fallecidos y 28,829 casos positivos en el acumulado. Algo irreal tomando en cuenta el caso de Guatemala, donde hasta la fecha, hay 7,911 casos activos, 5,884 fallecidos y 149,342 casos acumulados en total.

En Australia, el periodo más crítico sucedió entre julio y noviembre en Victoria, un estado que concentra el 90% de las víctimas y el 71% de los casos. El cierre al que se sometió a los ciudadanos de Melbourne, su capital, durante cuatro meses, arroja una idea de por qué Australia puede darse el lujo de organizar un partido de tenis con público y sin precauciones.

Recientemente, esta semana, Perth, una ciudad que llevaba 10 meses sin casos, tuvo que volver al confinamiento tras detectarse un solo contagio de la cepa británica. Los residentes tuvieron que enclaustrarse de lunes a viernes, a modo de prevención.

*Lee el reportaje completo en El País