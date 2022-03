Facultad de Económicas revela la resolución sobre incidente con un catedrático

La Facultad de Ciencias Económicas de la Usac explicó cuál fue la primera resolución acordada tras el incidente protagonizado por catedrático en plena clase virtual.

La tarde del jueves 17 de marzo, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), inició una investigación sobre el incidente que ocurrió con un catedrático de dicha unidad académica, en donde aparentemente buscó una excusa para no impartir su clase.

El incidente quedó grabado en video y se volvió viral en las redes sociales. Los estudiantes señalaron al catedrático ya que optó por abandonar el curso luego que una estudiante lo saludara.

De acuerdo con Tania Gudiel, coordinadora académica de la jornada vespertina de la Facultad de Ciencias Económicas, se sostuvo una reunión con la jefa del área común y el decano de Económicas, en donde se llegó a la resolución de que próximo miércoles 23 de marzo se realizará una nueva junta.

Sin embargo, Gudiel explicó que en la próxima reunión se incluirá a los estudiantes involucrados y así poder concluir la investigación.

Reunión con el docente

Por otra parte, Haydee Grajeda, jefa del área común de dicha facultad, dijo a Soy502 que la tarde de este jueves 17 de marzo recibieron la nota que hicieron llegar los estudiantes y dialogaron con Edgar Enrique Quezada García, el profesional docente que se vio envuelto en la polémica.

"Ayer logramos reunirnos con la coordinadora académica, recibimos la carta de los estudiantes y hablamos con el catedrático. También nos reunimos con el decano para poder tomar cartas en el asunto", indicó Grajeda.

"Estamos solucionado para que estos casos no vuelvan a suceder. Debemos respetar los derechos de los estudiantes y también de los docentes, y garantizar un buen ambiente dentro de nuestra Facultad", agregó.

Grajeda reiteró que los estudiantes fueron escuchados y la nota que proporcionaron fue aceptada para adjuntarla a un expediente.

El saludo y el incidente

El inconveniente inició luego que una alumna ingresó al curso que se imparte de forma virtual y saludó al catedrático quien daba algunas instrucciones. Sin embargo, el saludo no fue de su agrado, por lo que respondió molesto y decidió abandonar la clase.

"Voy a empezar a trabajar un tema que se llama conceptos jurídicos fundamentales", fueron las primeras palabras del docente. De pronto, una la alumna le dijo: "Buenas tardes, licenciado".

Tras esa pequeña intervención, Quezada manifestó: "Sí, buenas tardes, ¿quién dice...? Y ¿qué tengo que ver yo con eso? Voy a trabajar un tema, le dije".

Ante la respuesta que brindó, la estudiante le respondió que ella únicamente estaba saludándolo. "Sí, pero yo lo estoy saludando nada más, no sé si le incomoda".

El catedrático continúo enfrentando a la alumna y sentenciando al resto de la clase, indicando que no lo querían dejar la clase. Además, pidió a otra persona, probablemente su asistente, que tomara nota de la situación para así reportarlo.

"Fíjese que si me empieza a molestar me salgo y no doy la clase. Licenciada, hágame el favor de tomar nota, que me presenté a querer trabajar el curso de Derecho I y que algunos alumnos no me lo permitieron. Así que con el permiso de los compañeros que sí quieren llevar el curso, me voy a retirar, jóvenes. No acepto ya nada que no sea propiamente de Derecho, por favor licenciada, le encargo que tome nota", agregó.

Finalmente, sin dar mayores explicaciones, abandonó la sesión y no impartió su cátedra.

Así reaccionaron los estudiantes

De manera inmediata, otra joven intervino y le dijo que solamente lo saludó, pero, Quezada no logró escucharla, pues, ya se había retirado.

Este incidente desató el descontento e indignación de los estudiantes, mismo que dejaron ver en otro video que fue publicado. Muy confusos indicaron que el docente no quiso dar el curso y simplemente se retiró.

Hubo quienes solicitaron que, para no resultar perjudicados por posibles represalias, era mejor que dieran su opinión fuera de esa sesión.