Premios Billboard 2021: Estos fueron los galardonados de la noche

La noche del domingo 23 de mayo se llevó a cabo la premiación de los Billboard Music Awards 2021, el magno evento tuvo a lugar en las instalaciones de Microsoft Theater, Los Ángeles California.

La premiación captó la atención de los fanáticos de la industria musical, ya que las nominaciones fueron bastante versátiles, pues estaban incluidos un sinfín de géneros musicales.

Los ganadores

The Weeknd fue la estrella de la noche, el artista se llevó 10 galardones en esta edición y estuvo nominado en categorías como: Mejor Artista, Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Hot100.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Weeknd (@theweeknd)

Bad Bunny - categorías: Mejor Artista Latino, Mejor Artista Latino Masculino

Karol G - categoría: Mejor Artista Latino Femenino

Lady Gaga - categoría: Mejor Artista Dance/Electrónica

Taylor Swift - categoría: Mejor Artista Femenino

BTS - categorías: Mejor Dúo/Grupo, Mejor Artista Social (Votos de fans)

Eslabón Armado - categoría: Mejor Dúo/ Grupo Latino

Brillaron en el escenario

Mientras que Karol G, Bad Bunny, Doja Cat, Jonas Brothers y BTS fueron algunos de los artistas que hicieron temblar el escenario con sus presentaciones musicales y los asistentes a la premiación gritaron con euforia.

beep beep @karolg pulled up to the #BBMAs and KILLED it pic.twitter.com/eoZFKwAtox — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021

congrats again to @sanbenito on winning #BBMAs Top Latin Artist !! pic.twitter.com/SGvb1ItpTw — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021

this @DojaCat and @sza performance from the @Xfinity stage is out of this world ✨ #BBMAs pic.twitter.com/jNQFMerxf1 — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021

*Con información de CNN en Español.