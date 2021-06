"Christian Eriksen estuvo muerto", revela un médico danés sobre el jugador

Morten Boesen, médico de la Selección de Dinamarca, compareció en conferencia de prensa y el relato sobre el desvanecimiento de Christian Eriksen es espeluznante.

"Eriksen estuvo muerto", dijo el médico danés Morten Boesen durante una conferencia de prensa realizada este domingo 13 de junio, un día después de que Christian Eriksen, mediocampista de la selección de Dinamarca, se desplomara en pleno partido contra Finlandia y que tuvo que ser reanimado con RCP.

"Hemos hablado con el jugador un par de veces. Todavía está estable y, dadas las circunstancias, está bien", dijo Boesen. Eriksen seguirá en observación médica y aparentemente las pruebas realizadas salieron bien. "Está de buen humor y los jugadores le han hablado", dijo el médico.

Sin embargo, cuando le cuestionaron sobre qué provocó el desvanecimiento, no dio detalles, pero sí contó su relato en primera persona. "No puedo decir con exactitud qué le pasó. Aún no hay aclaraciones. ¿Qué significa que el jugador está estable? Que está despierto, responde de forma relevante y el corazón late", añadió.

Moren Boesen, médico danés, compareció en conferencia de prensa y reveló qué pasó con Christian Eriksen quien se desvaneció en pleno partido de la Eurocopa. (Foto: AFP)

"Estuvo muerto"

El médico danés dijo a los periodistas que vio lo mismo que todos en la televisión. "Christian estuvo muerto en algún momento ¿Qué tan cerca estuvimos de eso? No lo sé. A los detalles de por qué sucedió no puedo responder. Tuvimos que realizar un masaje cardíaco y una reanimación porque se había ido", comentó.

"Todo sucedió en un momento, así que no sé bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador", explicó consterando Boesen.

La angustia tras el desplome de Eriksen

El partido se interrumpió, mientras que los daneses, algunos de ellos con lágrimas, rodearon al centrocampista de 29 años para resguardarlo de todas las miradas luego que se desplomara al minuto 42 del primer tiempo.

El duelo se reanudó casi dos horas más tarde, tras conocerse que Eriksen estaba a salvo, y se saldó con derrota para los daneses (0-1).

"Tengo la sensación de que no deberíamos haber jugado" el final del encuentro, dijo el seleccionador, Kasper Hjulmand, quien se alegró de ver a "Christian sonreír" en una conversación. "Y nos ha preguntado: '¿Qué tal?, parece que peor que yo. ¡Me siento como si pudiera ir a entrenar!'", añadió.

(Foto: AFP)

Dinamarca seguirá la Eurocopa sin Eriksen

Según Hjulmand, el centrocampista "quiere que sigamos, así que es lo que vamos a hacer. Queremos jugar por Christian".

Este domingo el médico de su club, el Inter de Milán, dijo en la Gazzetta dello Sport que Eriksen nunca dio el menor indicio de tener un problema de salud.

Christian Eriksen está recluido en un hospital y es sometido a varias pruebas para determinar qué le ocurrió. (Foto: AFP)

"Lo importante es que esté bien, pero nunca había tenido el menor episodio que habría permitido ver un problema, ni de cerca ni de lejos, ni cuando estaba en el Tottenham ni en el Inter. En Italia los controles son muy estrictos", declaró el doctor Piero Volpi.

"Hemos pasado un momento difícil. No yo, toda la familia del club. Va a someterse a revisiones profundas en los próximos días", añadió.

*Con información de Marca, AS, ABC y AFP.