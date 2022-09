Los éxitos que llevaron a la fama al rapero Coolio

El rapero Coolio falleció a los 59 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos durante una visita a casa de un amigo, la noticia impactó a los fanáticos que siguieron su trayectoria musical.

Jarez Posey, su manager y amigo, confirmó su muerte a CNN, The Hollywood Reporter y a la revista Rolling Stone.

El rapero es recordado por el éxito 'Gangsta's Paradise', que se convirtió en un clásico de la década de 1990, incluso fue soundtrack de la película "Dangerous Minds" y el video oficial contó con la partición de Michelle Pfeiffer.

¿Quién era Coolio?

Su verdadero nombre fue Artis Leon Ivey Jr., nació en Pensilvania, tuvo una infancia difícil. Comenzó a rapear al graduarse de la escuela.

Su adicción a la cocaína puso en riesgo su carrera, pero la superó y trabajó como bombero un tiempo. En 1994, grabó su primer álbum 'It Takes a Thief' con temas en el novedoso entonces estilo G-Funk . Su segundo sencillo fue "Fantastic Voyage" (inspirado en el tema del mismo nombre de la banda Lakeside), con el que cosechó un éxito masivo en Estados Unidos.

"Gangsta's Paradise" se inspiró en la melodía de "Pastime Paradise" de Stevie Wonder y a pesar que los directivos de su disquera Tommy Boy Records creyeron que apenas vendería alcanzó el número 1 en las listas de estados Unidos y Reino Unido.

Tras esto tuvo varios problemas legales y luego creo su propio sello discográfico 'Crowbar Records', sus siguientes discos serían un fracaso.

Además de este tema, estos son algunos de los éxitos del famoso:

Fantastic Voyage

1, 2, 3, 4 Sumpin' New

I Remember

Mama, I'm in Love wit a Gangsta feat LeShaun

C U When U Get There feat 40 Thevz

Rollin' With My Homies

Too Hot

Ooh La La



Whats His Name (Tema del Laboratorio de Dexter)

Gangsta's Paradise