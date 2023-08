¿Por qué una página de "swifties" anuncia la victoria de Bernardo Arévalo?

-

Medios internacionales dieron a conocer la noticia de Bernardo Arévalo como presidente electo, incluso una página de fans de Taylor Swift.

El domingo por la noche se dio a conocer internacionalmente la noticia de que Bernardo Arévalo había sido electo como presidente, tras ser el candidato con más votos en la segunda vuelta.

Ante esto, medios nacionales e internacionales dieron a conocer los resultados del balotaje. Sin embargo, una página de fanáticos de la cantante de pop Taylor Swift se pronunció al respecto.

"El defensor anti-corrupción y swiftie Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales en Guatemala", publicó la cuenta "Taylor Swift Updates".

Publicación de la página de fanáticos. (Foto: Captura de pantalla)

Estas páginas se crean para dar noticias y actualizaciones sobre los acontecimientos alrededor de la vida de los famosos.

¿Por qué nombran a Arévalo como "swiftie"?

Swiftie es el término que usan los fanáticos de la cantante para referirse a sí mismos. Recordando un video que Arévalo subió el 27 de abril, alguien le preguntó si era "del equipo de Taylor Swift o de Kanye West".

Ante esto, el ahora presidente electo respondió preferir a Taylor Swift por canciones como "Shake it Off" y "Cardigan", y por "no estar loca", haciendo referencia a los extraños episodios que vivió Kanye West tras su divorcio.