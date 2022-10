Fabiola Roudha: “Mi nombre fue vetado de canales y radios"

Fabiola Roudha hizo fuertes confesiones acerca de los sacrificios de su carrera, entre ellos las puertas que se le cerraron en Guatemala luego de participar en un reality internacional.

En "Backfocus Podcast" de Juan Pablo Zether transmitido por Youtube, la guatemalteca contó que haber participado en un show mexicano trajo repercusiones negativas a su carrera, afirmando que su pidiera regresar el tiempo y si hubiese sabido lo que le esperaba no habría ingresado.

"Yo solo miraba en la tele qué eran esos concursos, no había existido un guatemalteco de mi edad que se haya ido y dije: quiero entrar a ver qué es. Adentro me di cuenta que no es realmente arte lo que se hace, aprendes otras cosas como producción, cómo se hace un programa, cómo se piensa y lo que sí me dio fue la chispa de hablar en cámara, moverme, todas esas cosas, pero musicalmente no me aportó nada", inició.

Acerca de su participación dijo: "Si yo pudiera retroceder el tiempo, ya lo he dicho otras veces, ¡yo no entraría a 'La Academia'!, me hubiera quedado con Código fama y Show Match", aclaró.

"Empecé a hacer música original a los 13 años, empecé a componer mi música y siempre tuve ese rollo de R'n'B​, Soul, lancé una canción llamada 'Llegaste a mi' y después se me ocurrió entrar a 'La Academia', lo bonito fue que la gente se unió para apoyarme, porque la gente me apoyó muchísimo y lo agradezco, porque es muy difícil que alguien conecte contigo como persona, en una competencia como esa, no sos artista, sos un competidor, que conecten contigo es difícil", afirmó.

¿Qué ocurrió al entrar al show?

"Cuando entré me limitaron, sabían que cantaba en inglés y no pude cantar en inglés, sabían que cantaba soul y me dijeron: 'aquí no vas a hacer nada de esto', de hecho me hicieron el comentario de que el soul, el blues y el rock eran los perores géneros que podían existir, ahí me di cuenta... '¡rayos! por qué me metí aquí' y era un concurso de música, algo bueno de La Academia es que viví experiencias lindas, sobre todo el conectar con las personas, fue lo que más me gustó, aprendí otras, pero no podía hacer lo que realmente quería: crear música, era como una pequeña Fabiolita a quien le decían: 'ahora seguí cantando Por ti Volaré, cantá tal cover, ahora andá a este programa y que te electrocuten, hacé estos juegos y eso no era lo que yo buscaba, quería hacer un disco, música original". afirmó.

"Entonces me salgo, toda la gente me conoce y cuando decido salirme del contrato para hacer mi música y ya no quería seguir cantando covers, ¡sorpresa!, mi nombre vetado en todos los canales y radios en Guatemala, de hecho hay una radio a la que no puedo poner un pie por el hecho de haber estado en Azteca'", aseguró.

Aparte de decir que su participación fue el motivo de que le cerraran las puertas en otros canales nacionales, la famosa dijo que en la televisora donde salió no tenían proyectos para ella, sin embargo tenía que esperar hasta cumplir su contrato.

"Me decían: 'es que no tenemos nada para ti...queremos una Fabiola Mexicana', ese día le dije a mi papá, fue el primer día que participó Napoleón porque yo estuve en ese primer concierto, le dije: 'sacame de aquí', y muchos le echaron la culpa a mi papá de arruinar mi carrera, al contrario, él pagó mi boleto para que yo fuera a 'La Academia', él me apoyó y lo sigue haciendo, empezamos a ver cómo me salía del contrato porque no había nada para mi", dijo.

"Fue simple, ¡no habían nada', encima me quintan el nombre, me vetaron acá... así que ¡volví a empezar de cero! y dije. 'bueno, si voy a hacer obra musical original me voy a cambiar el nombre, Fabiola Roudha, es lo que más se acerca al Rodas' y empecé de nuevo, si pudiera decirte, yo no entro, lamentablemente logré algo pero se volvió a caer porque no supieron hacer nada conmigo".

Fabiola firmó un contrato por 20 años donde todos los derechos pertenecían al reality, "y me logré salir porque era menor de edad, mi firma no valía en el contrato, un abogado que nos ayudó vio que mi firma no valía y esa fue mi salida", dijo.

