Fallece Renato Monzón integrante de la banda guatemalteca Alux Nahual

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Hugo Renato Monzón de la Peña, manager de Alux Nahual, falleció dejando un vacío en la banda guatemalteca.

Los integrantes dejaron un mensaje acerca de esta pérdida que los afecta por la gran cercanía y los momentos que compartieron con él.

Foto: Oficial.

"Renato era parte de la familia de Alux desde hace décadas. Estuvo con nosotros durante muchos años y seguía apoyándonos en nuestras giras. Hoy él nos ha dejado en este plano, y de parte de toda la banda mandamos nuestro más sentido pésame a su familia. Fue una gran persona, de gran corazón y lo recordaremos con mucho cariño y amor fraterno", expresó la banda.

Foto: Renato Monzón.

¿Quién era Hugo Renato Monzón de la Peña, manager de Alux Nahual?

Era hijo del compositor guatemalteco José Ernesto Monzón, famoso por los temas "Soy de Zacapa", "Milagroso señor de Esquipulas", "Las mañanitas chapinas", "El grito" y "La Sanjuanerita", entre otros.

José Ernesto Monzón. Oficial

Se dedicó a dirigir los negocios y la estrategia comercial de Alux Nahual, además de planificar las fechas de sus conciertos.

Estudió música, canto y formó parte de la primera generación de la academia de Angélica Rosa, famosa como semillero de artistas nacionales. Se dedicó a la producción musical. Trabajó con Viento en Contra, Reik, María José, el gruo Elefante, Diego Verdaguer y Amanda Miguel, Eli Guerra y Lucía Méndez y Cañaveral. Participó en la producción del Festival Chapín en Los Ángeles, California.

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