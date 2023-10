"La Fiscal General no renunciará a su cargo", dice el MP

-

De manera tajante, el MP respondió que la fiscal General Consuelo Porras no renunciará a su cargo.

"La Fiscal General (Consuelo Porras) no renunciará a su cargo", sentenció el Ministerio Público (MP), ante las exigencias de decenas de sectores que han paralizado el país para exigir su dimisión, ante las acciones que ha emprendido en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del partido Movimiento Semilla que ganó las elecciones a la presidencia en Guatemala.

Desde el lunes Autoridades Ancestrales de 48 Cantones de Totonicapán, de Sololá y de Occidente iniciaron acciones en diferentes puntos del país para exigir la renuncia de Porras, así como la de los fiscales Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); de Cinthia Monterroso y del juez Séptimo, Fredy Orellana.

Poco a poco otros sectores se han ido sumando y, a la fecha, se reportan 45 bloqueos en todo el país, que prácticamente han paralizado Guatemala, en exigencia no sólo a la renuncia, sino a que se respete la institucionalidad y el voto popular que eligió a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como binomio presidencial.

Sobre su renuncia, el MP indicó a Soy502 que "existe un procedimiento legalmente establecido para el efecto, por lo que se debe respetar lo que establece la Constitución Política de la República y las leyes del país".

Además, argumentaron que el "actuar" de Porras "siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley contribuyendo al fortalecimiento del estado de Derecho en el país".

No obstante, abogados constitucionalistas, constituyentes, organizaciones sociales, civiles y activistas nacionales, así como organizaciones internacionales, ha manifestado su rechazo a las acciones emprendidas por el MP, las cuales han considerado como una afrenta a la democracia guatemalteca, ante la pérdida de credibilidad y reproches a los partidos políticos tradicionales.

Empero, el MP refiere que "la Fiscal General ha cumplido fielmente con su función, la cual se enmarca estrictamente en la investigación de todos los hechos denunciados por la ciudadanía guatemalteca para dar respuesta oportuna a las víctimas, quienes tienen derecho de obtener respuesta a su denuncias".

En varias oportunidades, el jefe de FECI ha asegurado, sin dar detalles, que las acciones en contra del TSE y de Semilla se iniciaron por "la denuncia de un ciudadano", pero no se ha permitido conocer el expediente a los supuestos involucrados, bajo el argumentos de que no son sujetos perseguidos, pese a que se han establecido acciones para retirar el derecho antejuicio a los magistrados del tribunal electoral.

La persecución penal ha continuado, mientras que los procesos jurídicos se han puesto bajo reserva, lo que impide conocer el trasfondo de las supuestas denuncias presentadas, así como los alcances que las mismas han tenido.

No obstante, el MP respondió a Soy502 que el MP ha "garantizado el respeto a los derechos humanos" de los denunciantes, hecho que a su criterio "resulta incompatible con cualquier señalamiento respecto a acciones que atenten contra la democracia, ya que no investigar o promover que no se investiguen determinados hechos fomenta la corrupción e impunidad".

Bloqueos y emplazamientos

Por ahora, se estima que se mantienen unos 45 bloqueos en diferentes puntos del país, impidiendo el paso en arterias principales utilizadas por los guatemaltecos.

Además, varios sectores, como los mercados municipales y cantonales han emplazado a Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana a que presenten su renuncia, de lo contrario ya no prestarán su servicio a partir del lunes 9 de octubre.

Por otro lado, los manifestantes indicaron que mantendrán los bloqueos en todos el país y que abrirán más, hasta que Porras dimita a su cargo.