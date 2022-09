¿Por qué Maluma fue sometido a una cirugía?

Los fanáticos se intrigaron cuando Maluma informó en redes sociales que sería sometido a una operación, al salir de la intervención, contó la razón.

Otras noticias: Hospitalizan a Maluma para operación de emergencia

El famoso agradeció las muestras de cariño recibidas durante su tiempo en el hospital y subió videos con el equipo médico que realizó su cirugía, además de contar qué le ocurrió.

"¡Estamos nuevos de paquete, miren eso, una belleza!", dijo junto a los doctores y enfermeras.

(Foto: Oficial)

"A toda la gente que me ha preguntado cómo estoy, en la primera cirugía que tuve en la rodilla hace dos años o algo así, me pusieron unos tornillos biodegradables y como que la cabecita de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y por eso me duele mucho, ni siquiera podía apoyar el pie, no lo podía doblar y fue en la mañana, yo creo que fue por tanto ejercicio, mucha actividad física, gracias a Dios ya estamos bien, la cirugía fue todo un éxito", dijo.

(Foto: Oficial)

"Un agradecimiento a los doctores, las enfermeras, a todas las personas que estuvieron ahí y a ustedes en especial por el amor, por el cariño, mensajes de buena vibra en las redes sociales todo lo que me envían", continuó.

Maluma expresó que a veces el cuerpo alerta sobre el estilo de vida que se lleva y hay que saber escucharlo:

"Debería tomar esto como un mensajito de tal vez tomar las cosas con un poco más de calma, me gusta hacer de todo a la misma vez y hay que darle un poco más de orden y paciencia, esto es otra raya para el tigre, vamos a seguir, los conciertos siguen en pie así sea me toque ir en silla de ruedas, como sea, donde sea, ahí voy a estar para ustedes, no se preocupen, ahora mucha disciplina, mucho descanso, reposo y a seguir soñando, esto me motiva, vamos a volver y más fuertes", terminó.