¡Salen expulsados! Fuerte accidente en la salida a Palín queda grabado (video)

Uno de los conductores impactó en la parte trasera del auto.
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Un accidente de tránsito ocurrió en la salida hacia Palín, Escuintla.
Un motorista, que iba acompañado, impactó en la parte trasera de un auto justo cuando este giró hacia la izquierda.
Según las imágenes, el conductor del auto iba en el carril derecho y de manera repentina hizo el cruce hacia su izquierda, sin alertar sobre la maniobra.
El motorista no logró frenar a tiempo, por lo que terminó pegándole al auto.
Mira aquí el video:
El conductor de la moto y su acompañante salieron expulsados de su vehículo, quedando sobre el asfalto gravemente heridos.