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Asesinan a Concejal Segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez

  • Por Jessica González
18 de mayo de 2026, 07:17
El cuerpo del funcionario quedó dentro de su auto. (Foto: redes sociales)

El cuerpo del funcionario quedó dentro de su auto. (Foto: redes sociales)

La víctima se conducía en un picop cuando fue sorprendido por hombres armados. 

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Miguel Najarro García Salas, quien se desempeñaba como Concejal Segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, fue asesinado la tarde del domingo 17 de mayo.

El ataque armado ocurrió cuando el funcionario se conducía entre Villas del Quetzal y Volcanes, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Cuando los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar, Najarro ya no contaba con signos vitales. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Según información preliminar, hombres armados interceptaron el vehículo de la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga.

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