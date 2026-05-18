Asesinan a Concejal Segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez

La víctima se conducía en un picop cuando fue sorprendido por hombres armados.
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Miguel Najarro García Salas, quien se desempeñaba como Concejal Segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, fue asesinado la tarde del domingo 17 de mayo.
El ataque armado ocurrió cuando el funcionario se conducía entre Villas del Quetzal y Volcanes, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
Cuando los Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar, Najarro ya no contaba con signos vitales.
Según información preliminar, hombres armados interceptaron el vehículo de la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga.