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Fuerte temblor provoca colisión en Villa Nueva

  • Por Geber Osorio
17 de julio de 2026, 09:34
Dos motoristas colisionaron durante el temblor que los desestabilizó. (Foto: PMT de Villa Nueva)

Dos motoristas colisionaron durante el temblor que los desestabilizó. (Foto: PMT de Villa Nueva)

Dos motoristas se desestabilizaron durante el fuerte sismo que sacudió al territorio guatemalteco esta mañana.

EN CONTEXTO: Fuerte temblor de 5.6 sacude a Guatemala la mañana de este viernes

Un temblor de magnitud 5.6 sorprendió a guatemaltecos la mañana de este viernes 17 de julio.

Debido al movimiento telúrico, dos motorista perdieron el equilibrio y terminaron colisionando en el municipio de Villa Nueva, según informó Henry Quevedo, vocero de la PMT.

Los involucrados fueron auxiliados por Bomberos Municipales, quienes se encuentran en alerta ante posibles réplicas.

Se recomienda realizar evacuaciones y comunicarse a los números de emergencias de manera oportuna.

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