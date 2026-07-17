Fuerte temblor provoca colisión en Villa Nueva

Dos motoristas se desestabilizaron durante el fuerte sismo que sacudió al territorio guatemalteco esta mañana.
EN CONTEXTO: Fuerte temblor de 5.6 sacude a Guatemala la mañana de este viernes
Un temblor de magnitud 5.6 sorprendió a guatemaltecos la mañana de este viernes 17 de julio.
Debido al movimiento telúrico, dos motorista perdieron el equilibrio y terminaron colisionando en el municipio de Villa Nueva, según informó Henry Quevedo, vocero de la PMT.
Los involucrados fueron auxiliados por Bomberos Municipales, quienes se encuentran en alerta ante posibles réplicas.
Se recomienda realizar evacuaciones y comunicarse a los números de emergencias de manera oportuna.