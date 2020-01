Militar señalado de disparar al aire evade captura del MP

El Ministerio Público dio a conocer que no se pudo lograr la captura de las personas sindicadas de realizar disparos al aire durante la celebración del Año Nuevo.

Durante la diligencia que se realizó este jueves, las autoridades informaron que en la residencia donde se llevó a cabo el allanamiento, se pudo encontrar un pistola, varias tolvas y múltiples municiones.

"El allanamiento dio como resultado la localización de un arma de fuego, tolvas, municiones, un proyectil encontrado en el exterior de la residencia objeto del allanamiento y otros indicios que fueron incautados para el análisis correspondiente", explicó el MP en su cuenta de Twitter.

Además, indicó que la diligencia se realizó por el delito de disparos sin causa justificada; sin embargo, el sindicado no fue localizado en la vivienda, por lo que se harán las diligencias correspondientes para su ubicación, así como para la individualización de las otras personas que se observan en el vídeo.

Las evidencias servirán para ampliar la investigación.

La diligencia tenía como objetivo ejecutar en coordinación con Policía Nacional Civil la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía y autorizada por Juez en contra de Jorge Luis Osorio Reyes.

Se entrega al Ejército

Óscar Pérez, vocero del Ministerio de la Defensa, explicó a Soy502 que el militar se presentó ante sus superiores para ponerse a disposición. Pérez señaló que el Ejército lo entregará al MP para que enfrente proceso penal.

"Ese señor se encuentra de licencia y está prácticamente haciendo lo que él quiera en su licencia. Que cometió un delito, sí, que no se le va a encubrir, no se le va a encubrir, no se le va a defender", concluyó Pérez.