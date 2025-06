Geraldinn Cortéz ondea bandera de Guatemala durante vuelo "Cero gravedad"

-

La ingeniera Geraldinn Cortez experimentó la gravedad cero como en el espacio y ondeó la bandera de Guatemala.

La guatemalteca fue seleccionada por Space for Humanity, organización sin fines de lucro, cuyo fin es democratizar el acceso al espacio y fomentar el cambio positivo en la Tierra a través de esta vivencia.

"Gracias a Space for Humanity, quienes me seleccionaron y me nombraron Embajadora del Espacio y a Zero-G que hace posible esta experiencia de otro mundo. Me siento profundamente orgullosa de ser latina y sobre todo, guatemalteca, representando a mi país en un momento tan único. Esto es prueba de que los sueños sí se cumplen, y que cuando trabajamos con pasión y propósito, el cielo ya no es el límite... ¡Es solo el comienzo! Nos vemos en el aire o ¡flotando en él!", expresó.

Acerca de cómo fue incluida en esta experiencia, Geraldinn contó en exclusiva a Soy502:

"Me enteré de que había sido seleccionada porque mi mentora, la Dra. Sian Proctor, lo publicó en sus redes sociales. Al principio pensé que no era yo, lo leí una y otra vez, sin poder creerlo", dijo la guatemalteca.

La ingeniera guatemalteca Geraldinn Cortez experimentó gravedad cero elegida por Space for Humanity @soy_502 video: cortesía Geraldinn. pic.twitter.com/SOghA8Z0YP — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 3, 2025

"Tenía el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. Fue una mezcla de emoción, gratitud y orgullo. Sentí que todo el esfuerzo, los sueños de niña y las veces que me dijeron que no era posible, habían valido la pena. En ese momento solo pensé: Este logro no es solo mío, es de todos los jóvenes guatemaltecos que sueñan con alcanzar las estrellas", comentó.

Acerca de Space for Humanity

A través de donaciones patrocinan una experiencia de vuelo espacial para líderes con el fin de alcanzar un cambio profundo de perspectiva, de modo que a su regreso tengan una visión más amplia de cómo enfrentar nuestros desafíos más grandes.

Acerca de Geraldinn Cortez

Es ingeniera agrónoma, participó en el curso "Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales AEXA" con sede en México y Estados Unidos, que se desarrolló en las instalaciones educativas de la NASA en Huntsville, Alabama, donde los entusiastas por la ciencia puede participar.

Fue parte de la misión análoga "Valquiria", de la organización latinoamericana Woman Aero STEAM, que crea programas para que más mujeres tengan acceso a la educación y carreras espaciales.

La ingeniera guatemalteca Geraldinn Cortez alzó la bandera de su país al experimentar gravedad cero elegida por Space for Humanity @soy_502 video: cortesía Geraldinn. pic.twitter.com/kqDzQ1gJQt — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 3, 2025

Junto a un grupo de científicas de Latinoamérica, realizó su primera misión simulada en Colombia, con las características parecidas a una misión espacial con el fin de practicar y titularse como Tripulante Análoga, para luego aspirar a ser una Astronauta Análoga.

Participó en una misión que duró un mes en el hábitat HAdEES-C, ubicado en Chía, Cundinamarca. El equipo de 14 personas, que incluyó a 8 tripulantes y 6 de apoyo en tierra, permitió que se llevará a cabo esta misión. Detrás de ellos, más de 40 profesionales respaldan la iniciativa, entre capacitadores, educadores, equipo legal y de marketing.

El objetivo de Cortez es entrenarse para lograr participar en una misión especial.

