Giammattei: "Allí vienen unos cuantos pelones a reclamar vacunas"

El presidente Alejandro Giammattei se quejó de las manifestaciones en su contra y aseguró que se trata de unos "cuántos pelones" que exigen vacunas, pero "vacunas hay", manifestó.

"Miren vacunas hay... Todos los sábados y domingo tengo que escuchar a unos cuantos pelones que me vienen a gritar: ¿Y dónde están las vacunas? No, si las vacuna están en 698 puestos de vacunación. Allí están las vacunas. Están además en las brigadas comunitarias que están saliendo casa por casa", dijo.

La molestia de Giammattei inició luego que el alcalde de San Pedro Sacatepéquez, Leopoldo Boror, exigiera más vacunas para su municipio e indicara que se requiere ampliar la cobertura.

En ese momento, el Presidente leyó el reporte de vacunación por municipio indicando cuáles eran los que han tenido una mayor y menor vacunación. "Venir aquí y decir que no se está vacunando en su municipio, permítame decirle que no es cierto... y los lugares donde no hay cobertura, no es porque no haya vacunas, sino porque hay falta de gente", manifestó.

El mandatario aprovechó su comentario para listar los lugares a donde a acudido a aplicar vacunas. Y manifestó su malestar con las personas que según él, "solo critican", pero no se les ve ayudando a las personas a inscribirse o a ir a los puestos de vacunación.

"Ojalá viéramos a los habitantes de cada municipio que saben poner vacunas, sumarse. Ojalá viéramos a los médicos de San Pedro Sacatepéquez, que sé que llegan cansados a sus casas después de su trabajo en las clínicas, regalarle un par de horas a la comunidad, dos horas", indicó.