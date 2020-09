Giammattei: "Debo reconocer que soy paciente de alto riesgo"

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, actualizó su estado de salud a siete días de comenzar con los síntomas de Covid-19 y expresó que sus niveles de oxígeno en la sangre son muy buenos pese a sus padecimientos previos.

“Debo reconocer que soy un paciente de alto riesgo, por haber sido fumador crónico, la hipertensión, cardiopatía, no soy una persona muy delgadita, sin embargo Dios me quiere, me está dejando luchar contra la enfermedad”, agregó Giammattei.

El mandatario aseguró que se siente fatigado y “marimbeado”. Sin embargo, no ha tenido la necesidad de oxígeno, a pesar de sus padecimientos previos.

Aseguró que tiene un tratamiento agresivo y le están aplicando heparina, que regularmente se usa para evitar coágulos en los catéteres intravenosos.

Giammattei aseguró que estos siguientes días serán de recuperación ya que los peores son entre el séptimo y décimo de la enfermedad.