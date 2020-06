Giammattei anuncia semana crucial para comenzar desconfinamiento

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció nuevas disposiciones que regirán para la primera semana de junio ante la crisis del Covid-19. Entre ellas, la reducción de una hora del toque de queda, el cual quedará de 18:00 a 5:00 horas, a partir de este lunes hasta el 8 de junio.

Sin embargo, el mandatario agregó que esta semana es crucial porque representará el inicio de un proceso gradual, que permita flexibilizar las restricciones en el país.

"Estamos entrando ya a la semana que, probablemente, represente el inicio de un proceso ordenado, disciplinado y muy riguroso de medidas que nos permitan la desescalada del confinamiento y la apertura gradual de la industria y el comercio", añadió Giammattei.

En un mensaje en cadena nacional, el mandatario agregó que esto no implica que, pronto, Guatemala pueda entrar en la "nueva normalidad".

"Eso no significa que podamos llegar a considerar que, en el corto plazo, estaremos arribando a la nueva normalidad, no no no, esto será como consecuencia de la responsabilidad de todos", enfatizó.

"Los protocolos los iremos dando a conocer gradualmente porque ya se trabajaron con los consejos de seguridad ocupacional de los ministerio de Salud y Trabajo", añadió Giammattei.

Guatemala registró alcanzó los 5,087 casos, de los cuales 4,242 siguen activos. Además, se reportan 735 personas recuperadas y 110 fallecidos, dos de estos por causas ajenas al Covid-19.

Giammattei recordó que esta semana el tránsito interdepartamental seguirá restringido, a excepción del transporte de comida, combustible y medicamentos.