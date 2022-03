Giammattei: “He sido amenazado por una nación que se cree poderosa”

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que ha sido amenazado de diversas formas.

El presidente Alejandro Giammattei dijo que ha sido amenazado, de diferentes formas por "una nación que se cree poderosa" porque "su agenda no va con la nuestra".

El mandatario participó en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia que se desarrolló en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.

Durante su discurso indicó que pese a las supuestas amenazas que dice haber sido objeto, "no lo van a doblegar".

"He sido amenazado por una nación que se considera poderosa, porque su agenda no va con la nuestra", manifestó e indicó: "Cada día está más en riesgo la soberanía de los países", dijo.

Agregó: "Me han amenazado de todas las formas habidas y por haber, pero saben una cosa, no van a lograr doblegarnos y no nos doblegarán porque si él (señalando al cielo) está conmigo, quién contra mi".

Sin embargo, el Presidente no precisó a qué país se refiere, ni cuáles han sido las amenazas que dice haber recibido, aunque en varias declaraciones ha criticado al Gobierno de Estados Unidos por los señalamientos de corrupción en contra de varios actores políticos del país, incluida la Fiscal General, Consuelo Porras, a quien Giammattei ha declarado abiertamente que la considera su amiga.