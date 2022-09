Giammattei: "No has tenido tiempo de gozarte la presidencia"

El presidente Giammattei narró que ha trabajado mucho y que una persona le indicó que no se "ha gozado la presidencia".

Durante su discurso en la conferencia "Los principios Esenciales de un Líder en la Actualidad", el presidente Alejandro Giammattei indicó a que no ha tenido descanso desde que ocupa el cargo como mandatario.

En sus declaraciones relató que una persona le dijo que no ha tenido el tiempo para gozarse la presidencia, porque se encuentra trabajando mucho en este tiempo.

"Alguien me decía, hace unos días estás trabajando mucho. No has tenido tiempo de gozarte la presidencia y yo le pregunté: ¿Qué es gozarse la presidencia? y me decía disfrútala y le dije yo voy a ser presidente una vez en la vida", indicó Giammattei en sus discurso.

También dijo que los cuatro años que ocuparía el cargo los dedicaría al país y que no volverá a estar en la política guatemalteca a este nivel, que por ello no desperdiciaría ningún día.

"No voy a volver a ser presidente, no voy a volver a ser otra persona que vaya a estar en la política guatemalteca a este nivel, por lo tanto no puedo desperdiciar ni un solo día. Son cuatro años de servicio a mi nación", reiteró el presidente.

"No les caigo bien"

Giammattei resaltó que no le cae bien a muchos tanto en Guatemala como fuera de país, por la defensa de la vida desde la concepción y la libertad religiosa.

Estas fueron sus declaraciones: