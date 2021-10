Giammattei pide no atacar o secuestrar a los vacunadores contra el covid-19

Según el presidente, continúan los mitos y rumores negativos en contra de la vacuna contra el coronavirus.

En cadena nacional, el presidente Alejandro Giammattei informó que se están enfrentando a grandes retos para la vacunación en los lugares más lejanos del país.

Además, hizo un llamado a quienes no estén de acuerdo con vacunarse para que no ataquen o secuestren a los vacunadores que están llegando a las distintas comunidades.

"Hemos visto con preocupación amenazas e intimidaciones hacia los vacunadores, por lo que les pido el respeto y apoyo hacia ellos. El que no esté de acuerdo pues no se vacuna, pero no ataque a los equipos de vacunación quienes han tenido que enfrentar agresiones e incluso secuestros por parte de aquellos que se oponen a ser vacunados", afirmó el presidente.

El mandatario hizo un llamado a los líderes religiosos y comunitarios para que se informen sobre la importancia de la vacunación y que esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Mitos de vacunación

Según el mandatario, persisten los mitos infundados y rumores negativos en contra de la vacuna contra el covid-19.

"Que si las personas piensan que las podría matar, que si la vacuna representa la marca del diablo, que si la vacuna trae un chip para controlar a las personas. Que si produce infertilidad, así como otras innumerables excusas", afirmó Giammattei.

También, el mandatario indicó que la vacuna es segura y totalmente gratuita.