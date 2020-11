Al finalizar una actividad en Quiché, Giammattei se enfrentó a varios periodistas que preguntaban sobre el retraso en el apoyo a comunidades dañadas por Eta.

El presidente Alejandro Giammattei se enfrentó a varios periodistas que exigían explicaciones por los retrasos en la ayuda a las comunidades más afectadas por el paso de Eta en Quiché.

Luego que el Presidente culpó a los alcaldes de no dar información acerca de los lugares afectados, uno de los periodistas le indicó que la región Ixil ha sido una de las más afectadas en Quiché, de inmediato Giammattei lo interrumpió y le dijo: "Si quiere criticar, critique".

Durante la rueda de prensa, que en un principio el Presidente se negó a ofrecerla, el periodista trataba de preguntar a Giammattei sobre la ayuda a los damnificados y las quejas de la población, quienes aseguran que no han recibido apoyo. La repuesta del mandatario fue que se "está llegando a los lugares donde el tiempo les está permitiendo... yo los invito a que vean los videos de Izabal, fue el primer lugar por donde entró la tormenta y se fue corriendo".

Además, justificó que no se podía entrar a Quiché porque la tormenta aún estaba en Huehuetenango. "Hoy estamos entrando a Huehuetenango y a Quiché. No podíamos entrar", dijo y repitió que desconocían que algunos lugares habían sido afectados porque los alcaldes no se lo habían manifestado.

El periodista preguntó si no era una tarea de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informarle sobre los lugares afectados. Giammattei respondió: "No es solo Conred... Los alcaldes tenían que informar, y algunos no sabían que debían hacerlo... ahorita estamos evacuando a personas que no sabíamos que estaban perjudicadas y nos lo informó otro alcalde".

Pero el comunicador recordó que la comunidad Ixil fue la más afectada. Ese comentario no le pareció al Presidente quien respondió molesto: "Si quiere criticar, critique" y lo repitió tres veces, luego explicó que la ayuda que se ha enviado durará para diez días y, si las personas perdieron sus cosechas, se les ayudará durante unos cuatro meses.

