Dupla guatemalteca alcanza tercer lugar en torneo de voleibol de playa

Andrés Maldonado y Andy Leonardo alcanzaron el tercer lugar en el XXI Campeonato Centroamericano Mayor de Voleibol de Playa.

Guatemala albergó el XXI Campeonato Centroamericano Mayor de Voleibol de Playa 2023 y alcanzó el tercer lugar en uno de los evento deportivos más importantes a nivel regional.

El torneo se llevó a cabo en las instalaciones deportivas del Campo Marte, y la pareja de Guatemala 1, conformada por Andrés Maldonado y Andy Leonardo, inició el campeonato en el Grupo B.

Los otros integrantes del grupo eran: Honduras 1, Costa Rica 2, y El Salvador 2; qué luchaban, al igual que Guatemala, por el boleto para clasificar directamente a las semifinales del torneo.

Andrés Maldonado, jugador de voleibol profesional de 23 años, compartió con Soy502 información sobre su experiencia en la competencia y lo que significa para él representar a Guatemala.

"Me siento orgulloso de representar a Guatemala, me gusta mucho poder representar a mi país, y sobre todo en suelo guatemalteco, porque tenemos nuestro público a favor", comentó Maldonado.

En su primer partido de fase de grupos, la pareja de Maldonado y Leonardo venció 2-0 (21-18 y 21-17) a la selección de El Salvador 2, e iniciaba el certamen con el pie derecho.

"Sé qué hay muchas personas que quisieran representar a Guatemala y me llena de orgullo tener este privilegio, por eso mismo me esfuerzo cada día más para poder ser un mejor atleta", expresó Andrés.

En el segundo encuentro del Grupo B, los guatemaltecos vencieron 2-0 (21-17 y 21-15) al seleccionado de Honduras 1, y la ilusión hacía la presea centroamericana continuaba de manera intacta.

"Nosotros comenzamos a entrenar a las cinco de la mañana, ya que algunos tenemos vida laboral y estudiantil, además de la deportiva, pero nos esforzamos para dar lo mejor", expuso Maldonado.

En el tercer y último juego de la fase, Andrés y Andy derrotaron 2-0 (21-13 y 21-13) a la pareja de Costa Rica 2, y clasificaban directamente a las semifinales como primer lugar del Grupo B.

"Las competiciones regionales son completamente distintas, ya que el nivel de exigencia es mucho más alto, pero procuramos entrenar lo suficiente para estar preparados", manifestó el atleta nacional.

Ya en las semifinales, en un partido sumamente cerrado y disputado para ambas parejas, el combinado guatemalteco se vio superado 2-0 (21-16 y 22-20) por el conjunto de El Salvador 1.

"No hay excusas en la derrota, definitivamente no fue nuestro mejor momento. Considero que el equipo salvadoreño nos estudió bien y perdimos por desconcentraciones y errores no forzados", explicó Andrés.

En el encuentro por el tercer lugar, Maldonado y Leonardo se enfrentaron nuevamente al seleccionado de El Salvador 2, que fue derrotado otra vez por los guatemaltecos, y en esta ocasión por 2-1.

"Este fue el primer torneo que disputamos juntos (con Andy), y a pesar de la derrota ante El Salvador, sentí que nos entendimos muy bien y teníamos más química a la hora de jugar", declaró Maldonado.

Luego de obtener la medalla de bronce, la selección nacional de voleibol de playa ya se prepara para el Campeonato Mundial 2023 que se disputará en Tlaxcala, México, del 5 al 15 de octubre.

"Tenemos que volver a agarrar confianza en los próximos torneos, si así el entrenador y Dios desean que volvamos a participar juntos, porque sentimos que pudimos haber dado más", concluyó Andrés.

Guatemala es uno de los 40 países que participará en el Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023 y conocerá la definición de los grupos para el Campeonato Mundial este 30 de agosto.