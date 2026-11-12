¿Cómo afrontar el duelo? Enán Moreno presenta "Si he de morir mañana"

Conoce el nuevo libro de literatura guatemalteca de Enán Moreno, una obra que explora el duelo, la muerte y los vínculos humanos.
ADEMÁS DE: Dejar de competir para ganar: El secreto de las finanzas en equipo para parejas
La literatura encuentra en el talento de sus autores una forma de dar vida a las ideas, despertar emociones y dejar huella en quienes se adentran en sus páginas.
Con esa esencia, el escritor guatemalteco Enán Moreno presentó su nuevo libro titulado: Si he de morir mañana. Esta obra invita a reflexionar sobre la muerte, el duelo y las distintas maneras en que el ser humano enfrenta el final de la vida.
Originario de San Antonio Suchitepéquez, descubrió su interés por las letras durante sus primeros años de estudio. Posteriormente, mientras continuaba su formación en Quetzaltenango, comenzó a colaborar con periódicos y revistas que publicaban poemas, textos y artículos.
Al trasladarse a la capital para continuar sus estudios universitarios, encontró su vocación en la carrera de Lengua y Literatura. "Me correspondía una carrera enfocada a la auditoría, pero encontré la pasión de estudiar literatura", recordó el escritor.
Moreno fue uno de los fundadores del periódico literario Soluna, una publicación vinculada con la difusión de la creación literaria y el pensamiento cultural. Su trayectoria también ha estado ligada a la docencia universitaria y a la promoción de las letras guatemaltecas.
Además, es fundador y director del Instituto de Literatura Guatemalteca, desde donde ha contribuido a la difusión y valoración de la producción literaria nacional. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos y premios nacionales y centroamericanos en géneros como poesía y cuentos.
El 10 de octubre, el escritor presentó Si he de morir mañana en la Biblioteca Nacional, en un encuentro literario que contó con los comentarios de Max Araujo y Luis Tuchán, bajo la moderación de Jaime Moreno.
La obra propone un recorrido por distintas etapas de la muerte, desde las creencias y prácticas de otras épocas hasta las experiencias que acompañan la pérdida de un ser querido. A través de la investigación y la reflexión, el libro aborda aspectos como el duelo, los funerales y las formas en que las personas intentan comprender la ausencia.
"Todos en algún momento hemos perdido a alguien cercano; a veces se quiere evitar el duelo, pero en algún momento lo tenemos que afrontar", expresó Moreno al referirse a una experiencia que, de una u otra manera, forma parte de la vida humana.
A través de sus páginas, Moreno invita a mirar de frente las preguntas que surgen ante la pérdida y a reconocer que hablar de la muerte también permite reflexionar sobre la vida, los recuerdos y los vínculos que permanecen en quienes continúan su camino.
Quienes deseen conocer esta propuesta literaria pueden buscarla en las librerías Fondo de Cultura Económica, Sophos y De Museo.