¿Cómo afrontar el duelo? Enán Moreno presenta "Si he de morir mañana"

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Conoce el nuevo libro de literatura guatemalteca de Enán Moreno, una obra que explora el duelo, la muerte y los vínculos humanos.

La literatura encuentra en el talento de sus autores una forma de dar vida a las ideas, despertar emociones y dejar huella en quienes se adentran en sus páginas.

Con esa esencia, el escritor guatemalteco Enán Moreno presentó su nuevo libro titulado: Si he de morir mañana. Esta obra invita a reflexionar sobre la muerte, el duelo y las distintas maneras en que el ser humano enfrenta el final de la vida.

El escritor guatemalteco comparte una obra que invita a reflexionar sobre la muerte y el duelo. (Foto: Cortesía de Enán Moreno)

Originario de San Antonio Suchitepéquez, descubrió su interés por las letras durante sus primeros años de estudio. Posteriormente, mientras continuaba su formación en Quetzaltenango, comenzó a colaborar con periódicos y revistas que publicaban poemas, textos y artículos.

Al trasladarse a la capital para continuar sus estudios universitarios, encontró su vocación en la carrera de Lengua y Literatura. "Me correspondía una carrera enfocada a la auditoría, pero encontré la pasión de estudiar literatura", recordó el escritor.

Con sus obras y participación cultural, continúa dejando huella en el ámbito de las letras. (Foto: Cortesía de Enán Moreno)

Moreno fue uno de los fundadores del periódico literario Soluna, una publicación vinculada con la difusión de la creación literaria y el pensamiento cultural. Su trayectoria también ha estado ligada a la docencia universitaria y a la promoción de las letras guatemaltecas.

Además, es fundador y director del Instituto de Literatura Guatemalteca, desde donde ha contribuido a la difusión y valoración de la producción literaria nacional. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos y premios nacionales y centroamericanos en géneros como poesía y cuentos.

El autor ha contribuido a la difusión de la literatura guatemalteca. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

El 10 de octubre, el escritor presentó Si he de morir mañana en la Biblioteca Nacional, en un encuentro literario que contó con los comentarios de Max Araujo y Luis Tuchán, bajo la moderación de Jaime Moreno.

La obra propone un recorrido por distintas etapas de la muerte, desde las creencias y prácticas de otras épocas hasta las experiencias que acompañan la pérdida de un ser querido. A través de la investigación y la reflexión, el libro aborda aspectos como el duelo, los funerales y las formas en que las personas intentan comprender la ausencia.

Moreno cuenta con una trayectoria dedicada a la literatura y la promoción cultural. (Foto: Cortesía Enán Moreno)

"Todos en algún momento hemos perdido a alguien cercano; a veces se quiere evitar el duelo, pero en algún momento lo tenemos que afrontar", expresó Moreno al referirse a una experiencia que, de una u otra manera, forma parte de la vida humana.

A través de sus páginas, Moreno invita a mirar de frente las preguntas que surgen ante la pérdida y a reconocer que hablar de la muerte también permite reflexionar sobre la vida, los recuerdos y los vínculos que permanecen en quienes continúan su camino.

Entre sus obras literarias conserva parte de las experiencias que han marcado su trayectoria. (Foto: Astrid Mejicanos/Colaboradora)

Quienes deseen conocer esta propuesta literaria pueden buscarla en las librerías Fondo de Cultura Económica, Sophos y De Museo.