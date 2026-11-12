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Temblor de 4.4 sorprende la mañana de este jueves

  • Por Susana Manai
12 de noviembre de 2026, 09:59
El Insivumeh registró el movimiento a las 9:34 horas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El Insivumeh registró el movimiento a las 9:34 horas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este jueves en el océano Pacífico, luego de varios movimientos telúricos reportados en Guatemala durante los últimos dos días.

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Un sismo de magnitud 4.4 se registró a las 9:34 horas de este jueves 12 de noviembre, con epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 9 kilómetros, según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El martes 10 de noviembre se reportaron dos sismos de magnitudes 5.2 y 5.0. (Imagen: Insivumeh)
El martes 10 de noviembre se reportaron dos sismos de magnitudes 5.2 y 5.0. (Imagen: Insivumeh)

Sismos provocaron evacuaciones

El nuevo movimiento ocurre después de una jornada de actividad sísmica registrada en los últimos dias.

El Insivumeh reportó sismos entre 5.0 y 5.2 de magnitud con epicentro en el océano Pacífico.

El sismo de magnitud 5.2 provocó evacuaciones preventivas de trabajadores y personas que se encontraban en edificios e instalaciones de la ciudad capital. 

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