Temblor de 4.4 sorprende la mañana de este jueves

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este jueves en el océano Pacífico, luego de varios movimientos telúricos reportados en Guatemala durante los últimos dos días.
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Un sismo de magnitud 4.4 se registró a las 9:34 horas de este jueves 12 de noviembre, con epicentro en el océano Pacífico y una profundidad de 9 kilómetros, según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Sismos provocaron evacuaciones
El nuevo movimiento ocurre después de una jornada de actividad sísmica registrada en los últimos dias.
El Insivumeh reportó sismos entre 5.0 y 5.2 de magnitud con epicentro en el océano Pacífico.
El sismo de magnitud 5.2 provocó evacuaciones preventivas de trabajadores y personas que se encontraban en edificios e instalaciones de la ciudad capital.