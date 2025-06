Guns N´Roses lanza fechas de sus shows en Centroamérica

-

Ya está confirmada la fecha para el concierto de Guns N' Roses en El Salvador y Costa Rica.

La banda lanzó fechas para los dos países centroamericanos, como parte de la segunda etapa de su gira mundial de 2025 en Latinoamérica.

¿Cuándo será el show?

Axl Rose, Slash, Dizzy y Richard entre otros miembros, estarán el 1 de octubre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica y el 4 de octubre en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

Venta de boletos

Aún está pendiente el costo del show, sin embargo la productora ya anunció la preventa a través de www.FunCapital.com y www.TodoTicket-sv.com.

La preventa NightTrain Fan Club iniciará el 8 de junio a las 10 a.m. y la preventa AMEX & Tarjetas BAC serán el 9, 10, 11 y 12 de junio, a partir de las 10 a.m. con 20% de descuento al comprar con tarjetas American Express y 15% de descuento con tarjetas BAC. La venta al público general se habilitará el viernes 13 de junio a las 10 a.m.