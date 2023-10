¿Habrá reunión entre la Fiscal General y los 48 Cantones este lunes?

-

Los 48 Cantones de Totonicapán ofrecieron una rueda de prensa donde hablaron sobre la comunicación que han tenido con el MP

Durante una conferencia de prensa realizada por representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, se abordaron entre otros temas, la comunicación con el Ministerio Público (MP) para concretar una reunión.

Extraoficialmente se había indicado que se llevaría a cabo este lunes 16 de octubre. Al respecto, uno de los dirigentes comunitarios respondió que han recibido una convocatoria.

Sin embargo, no se les ha dado una fecha ni hora exacta. Además el líder indígena aclaró que recibieron una carta que no contiene la firma de la Fiscal General, Consuelo Porras.

¿Es cierto que habrá reunión el lunes?, pregunta uno de los periodistas. El dirigente le responde: "No, está la convocatoria pero llama la atención que no tiene la firma de la Fiscal General, pero no hay fecha".

Giammattei pidió diálogo entre MP y 48 Cantones

El pasado 13 de octubre, por medio de una carta, el MP respondió al presidente de la República, Alejandro Giammattei, sobre la solicitud de una reunión entre las autoridades ancestrales de Los 48 Cantones de Totonicapán, con funcionarios del ente investigador.

La misma estaba prevista para que se realizara este viernes 13 de octubre, a las 13:00 horas y se requería que el diálogo fuera con la Fiscal General y la Misión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), según se indica en la carta.

"Se acepta la petición de diálogo realizada a su persona por parte de las Autoridades Ancestrales. No obstante lo anteriormente manifestado, es necesario hacer de su conocimiento que su comunicación fue recibida por el despacho de la Fiscal General, sobre la hora de la reunión propuesta, por lo que fue materialmente imposible atender la misma", se lee en el escrito firmado por Ángel Pineda, Secretario General del Ministerio Público.