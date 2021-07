Hector Sandarti anunció su regreso a Telemundo

Héctor Sandarti anunció su regreso a la cadena Telemundo en un nuevo proyecto televisivo, una noticia que entusiasmó a los fanáticos guatemaltecos y latinoamericanos.

Héctor Sandarti será el presentador del reality show "La casa de los famosos", donde 16 celebridades se aislarán en cuatro paredes sin internet y sin salir para competir por un premio de 200 mil dólares.

Sandarti habló del nuevo proyecto en el programa 'Hoy Día' donde él trabajaba y que dejó hace un tiempo cuando rescindieron de su contrato.

"No saben la emoción que tengo, no solo del gran anuncio que voy a hacer, sino de poderlo hacer desde la que fue mi casa durante mucho tiempo, la cual amo, adoro y sigo considerando mía: el programa de "Hoy Día". Pero, sobre todo, lo que representa para mí volver a Telemundo, gracias por este espacio", dijo.

"Nosotros los veremos durante las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que hacen, lo que dicen, cuando empiezan a tramar cosas entre ellos, cómo lloran, cómo ríen... va a ser un show excepcional", explicó.

El show se estrenará el martes 24 de agosto, a las 7 de la noche hora del centro de Estados Unidos y se transmitirá de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche en vivo y a través de telemundo.com se podrá ver lo que ocurre las 24 horas sin censura.

Sandarti será el único contacto con el exterior para los participantes, entre los que figurarán deportistas, actores y músicos.

"Estoy extremadamente emocionado, agradecido, no solamente por formar parte de un formato que amo tanto del cual soy fan y ya participé si no que ahora me toca estar al frente de esta emisión", dijo en las redes sociales.