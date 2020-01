La NBA y el mundo del deporte están en shock: Kobe Bryant, uno de los más grandes jugadores de la historia del baloncesto y leyenda de los Lakers de Los Ángeles, murió este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en el sur de California.

Sin embargo, horas después del fatal accidente, medios internacionales señalan que el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, recibió comunicación con el controlador del tráfico aéreo sobre que volaba a un nivel demasiado bajo.

“Helicóptero 72EX, todavía está a un nivel demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento”, se escucha decir a un controlador de tráfico aéreo en un audio que ha salido a luz y se ha difundido por redes sociales.

Kobe Bryant last 2 minutes helicopter communications with ATC through LA before they lost contact. pic.twitter.com/cn0YNl1xmz — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 27, 2020

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Previo a la comunicación se observa en la imagen del video una advertencia que indica que no se escucha al piloto debido a un receptor de radio deficiente.

Momentos después se perdió el contacto y una llamada al 911 advertía sobre el percance.

LEE:

Según la información, el accidente ocurrió debido a la baja visibilidad por una densa neblina que había en el lugar.

* Con información de Russia Today