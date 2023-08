Hermana de Octavio Ocaña reacciona a nuevo romance de Nerea

-

Muchos fanáticos cuestionaron a Nerea Godínez por rehacer su vida tras la muerte de Octavio Ocaña. Sin embargo, llamó la atención la reacción de Bertha Ocaña, hermana del famoso.

La exprometida del intérprete de Benito en "Vecinos" presumió a nuevo novio en redes sociales y muchos aseguran que una de las hermanas del famoso reaccionó al respecto.

A casi dos años Nerea comenzó a salir con Dieg Alejandre, quien al parecer la hace feliz, según varias imágenes donde se observan juntos.

"¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1 las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida, quién las entiende".

¿Bertha Ocaña reaccionó?

La hermana de Octavio Ocaña hizo una publicación que muchos medios mexicanos tomaron como una opinión al respecto.

A través de sus historias de Instagram escribió: "Al final lo mejor es no reclamar nada, solo observar, decepcionarte y alejarte", esto causó revuelo, sin embargo en una segunda historia aseguró que no todo lo que publica tiene una dedicatoria para alguien.

"Me da mucha risa cuando las personas piensan que lo que publicas es para alguien más, cuando trabajas un montón en ti como persona y aprendes a vivir para ti, y para las personas con las que compartes tu vida, todo lo demás sale sobrando...

En un video que agregó a Instagram la famosa decidió declarar:

"¿Por qué tengo que dar una explicación o aclarar algo? cuando le das tu apoyo a otra persona, siempre estás ahí... no estoy haciendo este video para aclarar no estoy molesta ni indignada, ni me siento mal ni mucho menos, se los digo públicamente, Nere es una chica que tiene todo por delante y va a tener el derecho de hacer su vida y lo único que merece por parte de nosotros es respeto, yo ya no tengo por qué meterme, no es algo que me incumba ni es un tema de importancia para mí, simplemente es válido aclarar porque por tener mi Instagram público me atacan, ¿por qué me atacan a mí? todos tenemos derecho de vivir nuestra vida como nos de la gana, cada quien lo va a hacer a su manera porque a muchas personas les va a dar gusto tu felicidad y otras van a criticar".

"Yo decidí alejarme de Nerea y fue una decisión que vino de aquí (del corazón) porque sentí que ya era el momento, ella sin decírmelo intentaba alejarme y yo insistía en estar, yo siempre voy a hacer un recuerdo importante de mi hermano, nunca en la vida va a ser igual el duelo de una pareja que el de un familiar y no digo que no exista un dolor pero el tiempo pasa y la vida sigue, a mí me sigue costando que no me entre una llamada de mi hermano", agregó.

"No existe el más mínimo problema, simplemente decidí distanciarme igual que mi familia porque ella tiene derecho de hacer su vida y nosotros somos el recuerdo de una persona que existió en su vida" afirmó.

