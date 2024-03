¡Conductores en alerta! El hombre que se pone frente a los autos en La Reforma

-

Un guatemalteco alertó sobre el hombre que se pone frente a vehículos en el tránsito de la Avenida Reforma.

A través de redes sociales fue denunciado un hombre, quien se pone frente a los autos que circulan en la 12 calle de la Avenida Reforma, zona 10.

En un video publicado en la web se pudo observar que el hombre no deja que los conductores avancen y continúen su marcha.

Por esta situación, un automovilista que resultó afectado, alertó a otros conductores para que tengan precaución; indicó que el hombre le obstaculizó el paso y únicamente se retira hasta que le den dinero.

"Precaución con esta persona, pide dinero, pero, se queda enfrente de tu carro y no te deja circular, es en el semáforo de la 12 calle y Avenida Reforma, zona 10", escribió el conductor afectado.

Mira aquí el video:

Pide dinero y sino le dan no deja circular a conductores pic.twitter.com/dda3zxAdqY — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 13, 2024

Otro caso similar

El cantante guatemalteco, Rodrigo Rosales, presenció el momento en el que lanzaron ladrillos a conductores que se desplazaban por el bulevar Liberación durante la mañana del lunes 27 de noviembre de 2023.

Según narró, dos vehículos resultaron afectados, luego de que los ladrillos cayeron sobre los vidrios delanteros. Afortunadamente, los conductores resultaron ilesos.

"Dos vehículos les tiraron ladrillos desde arriba, acá en bulevar Liberación (...) Acaba de pasar justo enfrente de mí, me bajé a ver si estaban bien, gracias a Dios no estaban heridos. No tengo ni idea de quienes habrán sido, yo iba manejando y vi que cayó algo desde la parte de arriba, solo paré para ver si el compañero estaba bien, en lo que estaba viendo si este compañero estaba bien, justo el de atrás de la panel, le tiraron también un ladrillo. Tengan cuidado, que horrible", dijo Rosales.

Con su publicación, el artista alertó a conductores para que estén atentos ante esta situación y pidió que este hecho sea reportado antes las autoridades.

Un video aquí: