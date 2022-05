Este 31 de mayo vencen más vacunas contra Covid-19

Más vacunas contra Covid-19 vencerán este martes y no podrán ser administradas a guatemaltecos.

Moderna, Astra Zeneca, Pfizer y Sputnik V son las marcas de las vacunas contra Covid-19 que se administran en Guatemala y miles de ellas han vencido sin ser administradas por el Ministerio de Salud.

En un recuento realizado por la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, da cuenta que hasta hoy, 31 de mayo, han vencido más de siete millones de vacunas (7,823,314).

Las cuales al no ser administradas representan una pérdida económica para el país. "Las coberturas no superan el 50%, al irreparable costo en vidas por la falta de oportuna vacuna, se suma el costo en almacenamiento y ahora destrucción", señaló Zulma Calderon de la PDH.

Suman (31/5/22) 7,823,314 dosis de vencidas contra el COVID-19 en . Las coberturas no superan el 50%. Al irreparable costo en vidas por la falta de oportuna de , se suma el costo en almacenamiento, y ahora destrucción. NO, el vencimiento de no es NORMAL.@MinSaludGuate pic.twitter.com/ChGhBC9WRk — Zulma Calderon (@zulma_calderon) May 31, 2022

El Ministerio de Salud por su parte, asegura que la cifra es aproximada, porque aún se están administrando las que no han vencido. También hizo un llamado a la población guatemalteca a acudir a los Centros de Vacunación para recibir la vacuna y así disminuir los síntomas del Covid-19.

#YoMeVacuno | Día a día el personal de salud de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, se esfuerza por acercar la vacuna contra COVID-19 a los vecinos del lugar. Conozca la historia completa aquí. #GuateYoMeVacuno #MSPAS #Salud pic.twitter.com/609nfLoqhF — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) May 30, 2022

Cifras de guatemaltecos vacunados

Aunque las jornadas de vacunación y los Centros de vacunación continúan atendiendo a guatemaltecos, la afluencia de personas que buscan la vacuna contra el Covid-19 ha disminuido considerablemente.

Hasta el 30 de mayo, más de ocho millones (8,000,237) guatemaltecos se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra covid-19, de estos, solo 6 millones 237 mil completaron el esquema con la segunda dosis.



Para la dosis de refuerzo, es decir, la tercera, el número baja significativamente porque solo se la han aplicado casi tres millones de personas (2,926,000). Mientras que para la cuarta dosis hay menos de cien mil vacunados. (92,679).

En total, el Ministerio de Salud ha administrado 17 millones 495 mil dosis.