VIDEO: momento en que hombre es atacado a tiros en Izabal

Ataque armado en vía pública deja a un hombre muerto tras sufrir un asalto.
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Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron el momento del ataque armado contra un hombre en la ruta que conduce hacia Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, la tarde del 26 de junio.
En el video viralizado en redes sociales se muestra cómo dos hombres a bordo de una moto se cruzan en medio del tránsito para interceptar a la víctima.
Uno de los sujetos desciende del transporte y con amenazas le piden sus pertenencias. Al ser entregadas, la víctima recibe múltiples impactos de bala.
Pese a estar herido sobre el asfalto, el sujeto continua disparándole contra el suelo.
Luego los agresores huyeron contra la vía, mientras que otros conductores presenciaron el ataque armado.
Autoridades investigan el crimen que cobró la vida del joven.