Las imágenes del socavamiento en la Calzada la Paz, tras las fuertes lluvias

-

Los trabajos en el socavamiento de la zona 5 no soportaron las fuertes lluvias del fin de semana.

Las fuertes lluvias del 2 de septiembre complicaron los trabajos de reparación en el socavamiento que se generó debajo de la Calzada La Paz, en la zona 5, complicando la seguridad de los vecinos que residen a pocos metros del lugar.

El socavamiento ocurrió el 19 de agosto, luego de una tormenta que provocó la crecida del río Negro, el cual utiliza una bóveda para pasar entre una montaña que se ubica frente a la colonia Covias.

La bóveda colapsó y la montaña comenzó a desmoronarse, provocando una emergencia no sólo para los vecinos del lugar, sino para quienes utilizan la Calzada La Paz.

La Municipalidad de Guatemala inició con los trabajos de mitigación del socavamiento. Primero cortaron la bóveda para favorecer el paso del agua y luego comenzaron a rellenar el agujero con costales biodegradables rellenados con tierra. Este sería cubierto con lodocreto, para evitar daños en la cinta asfáltica.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Sin embargo, el sábado 2 de septiembre, hubo otra tormenta que incrementó el caudal del río Negro, provocando más destrozos al llevarse todos los sacos que ya se habían colocado para cubrir el primer socavamiento.

Los vecinos están alarmados. "Las cosas se pusieron horribles. El sábado vinieron los bomberos a ver la situación. Arriba, en la Calzada La Paz el tráfico era un caos. Estamos asustados", manifestó Arturo Colindres.

En imágenes compartidas a Soy502 por los vecinos, se observa cómo los costales fueron arrasados por la tormenta y ya nada recubre el socavamiento.

(Foto: Cortesía)

(Foto: Cortesía)

Mientras que don René, otro vecino del lugar, quien reside frente a la bóveda, indicó que el sábado llegó personal de la Municipalidad, pero este lunes sólo acudió personal del diputado Cristhian Álvarez a tomar fotografías.

"El desprendimiento ahora está más grande y ya llega al centro de la Calzada (La Paz) o tal vez más, pero los retumbos se escuchan en medio, no donde fue el derrumbe. Las autoridades dicen que no, pero yo vivo allí y escucho el ruido que hace la montaña. Para mi que hay una filtración adentro de la Calzada, pero no la han detectado", detalló.

Cierre de vías

Por su parte, Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que, tras las fuertes lluvias del sábado, tomaron la decisión de cerrar dos carriles e indicó que, si las lluvias continúan, se verán forzados a cerrar por completo el paso por el lugar.

Otra medida fue prohibir el paso de cualquier trasporte pesado y de carga, para evitar el peso por el socavamiento localizado entre el bulevar Lourdes a la 26 calle de la zona 5, por lo que pidió a los automovilistas utilizar vías alternas.