Viralizan la imprudente acción de un conductor en zona 4

Una intrépida acción al volante realizada en las calles de la ciudad de Guatemala se hizo viral por poner en riesgo a los conductores.

A través de Tik Tok el usuario Imprudentesgt publicó un clip del instante en el que un auto realiza un cruce imprudente en la zona 4.

En el clip se muestra el momento en el que el piloto se cruza tres carriles para virar a la izquierda de manera repentina, mientras otro automóvil en marcha frenó a tiempo, luego, se mete frente a un motorista que conducía por su carril por el lado correcto.

"Pone en riesgo al motorista que sigue recto", se escucha en un audio adicional. Junto a las imágenes se aprecia el artículo 135 de la Ley y reglamento de tránsito de Guatemala:

Viraje o giro a la izquierda. El conductor que vaya a virar o girar a la izquierda, deberá posicionarse con la anticipación debida en el carril junto al borde izquierdo de la calzada por la que circula, si ésta es de una vía, o al carril a la derecha de la línea divisoria o del camellón, si es de dos sentidos. Después de indicar su movimiento mediante las señales correspondientes y cumpliendo con las normas de conducción, especialmente las de prioridad, entrará en la intersección, posicionándose, en la nueva vía, en el carril izquierdo pegado al borde, si ésta es de una vía, o en el carril del lado derecho de la línea divisoria o el camellón, si es de doble vía. Queda terminantemente prohibido por hacer un viraje a la izquierda con un radio más amplio, pasar por los carriles exclusivos para el otro sentido, lo que comúnmente se conoce como cortar la esquina.

Varias personas reaccionaron, unos afirmaron que no hay control y otros defendieron al piloto asegurando que el motorista no iba en su carril correcto si no iba a cruzar: "Qué cansado conducir con tanto imprudente", "yo no veo nada malo, simplemente usó sus luces", "de alguna forma uno busca meterse en el carril desde antes pero no te dan vía", "a veces uno se pierde, una vez me pasó", "el motorista debería ir por el carril de ir recto" y "si fue imprudente pero si la moto iba recto tenía que seguir por el carril de en medio o derecho", fueron los comentarios.

