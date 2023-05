Katy Perry pasa incómodo momento en la coronación de Carlos III (video)

Durante la ceremonia de coronación de Carlos III, Katy Perry se robó las miradas luego de pasar un incómodo momento frente a cámaras.

En las primeras horas de este sábado 6 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de coronación de Carlos III en el Reino Unido.

Al evento que fue transmitido por distintos medios asistieron distintas personalidades del ámbito cultura y artístico. Tal es el caso de la cantante estadounidense Katy Perry, quien no pasó desapercibida.

Luciendo un traje en tono lila, la intérprete de "Fireworks" protagonizó un instante incómodo que en redes sociales desató todo tipo de reacciones al punto de hacerse viral.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg — Pop Base (@PopBase) May 6, 2023

En su ingreso a la Abadía de Westminster, en Londres, Katy Perry estuvo durante varios segundos intentando localizar un lugar donde sentarse.

Dicha confusión generó una ola de comentarios en redes sociales que tiempo después llegó hasta la cantante. "No se preocupen chicos, ya encontré mi asiento", bromeó.

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023

La coronación de Carlos III

Carlos III fue solemnemente coronado el sábado en la Abadía de Westminster de Londres, en una ceremonia religiosa celebrada ocho meses después de su llegada al trono tras la muerte de su madre Isabel II.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey ante unos 2,300 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado extranjeros.

Su esposa Camila fue coronada inmediatamente después de un modo similar pero más sencillo. Camila, de 75 años, fue coronada por el arzobispo de Canterbury, momentos después del monarca que subió al trono en septiembre tras la muerte de su madre.