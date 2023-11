Indignación por pareja que huyó tras abandonar a su perro (video)

-

La pareja salió junto con un perro en horas de la noche, lo amarraron a un poste y huyeron del lugar.

Indignación ha causado entre los guatemaltecos el caso de un perro que fue abandonado en horas de la noche por una pareja en Villa Lobos I, zona 12.

Todo quedó grabado en videos por una cámara de seguridad de la casa de un vecino del sector. Para hacer la denuncia pública, una usuaria identificada como Shesamay Razu decidió exponer la historia en TikTok.

Los hechos ocurrieron el 29 de octubre, pero ha sido hasta ahora que se volvió viral entre internautas. El primer clip muestra a la pareja caminar en horas de la noche junto al animal.

@shesamayrazu #abandono ♬ sonido original - Periódico Espacio

Al llegar a un poste, el sujeto amarra al perrito con su correa y, segundos después, camina a paso rápido alejándose del lugar junto a la otra persona. Esto, mientras la mascota intenta seguirlos, pero no lo logra al estar atada.

En una segunda parte, la usuaria explica que la joven quería lanzar al barranco al perrito, a lo que el hombre respondió que mejor lo amarraría al poste tal y como lo hizo.

En ese mismo clip, la internauta muestra fotografías del animalito abandonado ya a su cargo. Soy502 contactó con quien compartió las imágenes del caso, quien explicó que tiene la intención de programar su castración próximamente para luego darla en adopción.

@shesamayrazu #Leyendasdesalmadas ♬ sonido original - Shesamay Razu

Agregó sobre la importancia de hacer consciencia en estos casos, para que no se repitan y que así las personas sean más responsables. En un video más reciente, la usuaria explicó que por ahora tiene a su cargo a la perrita y estará actualizando sobre todo su proceso.

"Estoy tratando de alimentarla lo mejor posible para que próximamente pueda programarse su castración y de esta manera evitar que se multiplique y que lleguen a malas manos sus hijos. Estamos en contacto para darles más información y gracias por estar pendiente", puntualizó.

@shesamayrazu #pruebas ♬ sonido original - Shesamay Razu

En comentarios, usuarios han elogiado la acción de la usuaria que decidió cuidar a la perrita, mientras que otros condenan la acción de la pareja.

"Muchas gracias por no ser indiferente", "La vida les va a cobrar ese abandono", "Los chicos de hoy no tienen sentimientos por los animales", "Dios te bendiga por darle otra oportunidad", "Para qué adoptan si no saben ser responsables", se lee.

Así luce la perrita: