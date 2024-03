¡Inesperado look! John Cena sorprende y presenta premio Oscar sin ropa (video)

-

El famoso luchador sorprendió al presentar una categoría de los Oscar sin ropa.

El famoso exluchador, John Cena, presentó la categoría a "Mejor diseño de vestuario", e irónicamente apareció en el escenario sin ropa.

El momento recordó a cuando en 1974 un hombre completamente desnudo irrumpió en el escenario previo a que el actor David Niven presentara a Elizabeth Taylor.

La ganadora fue la cinta "Poor things" protagonizada por Emma Stone y Mark Ruffalo.

Mira el momento:

John Cena es la mejor persona del mundo y lo demuestra cada día. #Oscars pic.twitter.com/tnXRlYFXdM — Geek Zone (@GeekZoneGZ) March 11, 2024

John Cena at the #Oscars stage. pic.twitter.com/735IsDTbC3 — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024