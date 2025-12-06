Inicia el año estrenando carro con la Feria del Color de EPA

-

Ha iniciado la Feria del Color de EPA, la promoción estará activa hasta el 20 de diciembre. La activación se está llevando a cabo gracias a una colaboración con Pinturas Corona y Canella, productos que estarán sorteando cinco carros nuevos.

Por cada Q100 en compras de productos de Grupo Solid, como Pinturas Corona, accesorios Expert y Farbe, se entregará un cupón. Al adquirir productos de la línea Crown se otorgará doble cupón.

La línea de productos Lanco también estará premiando a los clientes de EPA. Al comprar Q200 que incluya al menos un producto de la marca, se le entregará un raspable con el que es posible ganar premios como:

Nintendo Switch 2

PlayStation 5

Tablet

Artículos de la marca Lanco y otros incentivos

Participan los clientes que realicen sus compras en las distintas sucursales de EPA: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, Entrada a San José Pinula y El Tinajón (Quetzaltenango).

Los horarios de atención para la Feria del Color se han extendido, visítalos de domingo a domingo de 7:00 a 23:00 horas.

De igual manera, participan todas las compras realizadas en la página web o a través del número de Whatsapp al 2305-0100.

En EPA los guatemaltecos encontrarán una amplia variedad de pinturas, además, le pueden mezclar más de 6,000 tonos en los centros de color.

Además, podrán escoger sus impermeabilizantes, herramientas, productos especializados para enfrentar problemas de humedad y mantener las paredes en óptimas condiciones por más tiempo.

Por último, para facilitar los proyectos de cambio de color, hay un surtido de rodillos, brochas, bandejas, escaleras multiposición, multifuncionales y otros insumos que agilizan el proceso de pintar.