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Video: Motorista escapa de operativo y termina sancionado

  • Por Reychel Méndez
11 de noviembre de 2026, 19:16
El momento quedó evidenciado por medio de un video. (Foto: Captura de video)

El momento quedó evidenciado por medio de un video. (Foto: Captura de video)

La PMT dio a conocer que la motocicleta ya tenía una larga lista de multas pendientes de pago.

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Durante un operativo de verificación de motoristas en la 14 calle y 1 avenida de la  zona 10 de la ciudad, se evidenció la forma en la que un motorista y su acompañante huyeron del lugar para intentar burlar la ley, sin embargo, se logró identificar las placas y se realizó la sanción correspondiente

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que detectaron que el motorista circulaba junto a su acompañante, ambos sin portar casco protector, por lo que se les marcó alto.

Ante esta señal, el conductor realiza una maniobra, esquiva a los agentes y escapa del lugar, despidiéndose de uno de los agentes.

Sin embargo, por medio de un video grabado en el momento, se logró identificar las multas y tras realizar el análisis correspondiente, se determinó que el vehículo contaba con ocho multas pendientes de pago adicionales a las que se impusieron en esta ocasión. 

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