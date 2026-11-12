Video: Motorista escapa de operativo y termina sancionado

OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE MOTORISTAS EN ZONA 10 En la 14 calle y 1.ª avenida, zona 10, Policía MT detecta a un motorista que circulaba junto a su acompañante, ambos sin portar casco protector. Además, el conductor registra multas pendientes de pago. Al recibir la señal de alto, el conductor realiza una maniobra que pone en riesgo la integridad del agente, estando cerca de atropellarlo. Policía MT continúa con los operativos preventivos para fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito. Se recomienda utilizar casco protector, respetar las señales de alto de los agentes y mantener sus obligaciones de tránsito al día. Trabajamos para mejorar la movilidad de tu zona. #TransitoGT #Traficogt #MovilidadSegura #SeguridadVial #AmílcarMontejo #chapa390