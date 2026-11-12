Video capta a un motorista que se salva de ser arrollado por un tráiler

El momento quedó grabado por medio de una cámara de seguridad instalada en un vehículo que circulaba por el lugar.
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Un video sobre un accidente de tránsito surgió y se viralizó en redes sociales debido a que un motorista se salvó de haber sido aplastado por un tráiler en la ruta al Pacífico.
Según la información del video, el hecho se registró el pasado lunes 9 de noviembre en jurisdicción de Amatitlán.
La grabación fue posible por medio de una cámara de seguridad instalada en un vehículo que circulaba en el lugar del percance.
Las imágenes evidenciaron el momento en el que el motorista rebasó en varias ocasiones hasta que pierde el control y cae frente a un tráiler que logró frenar a tiempo.
Segundos más tarde se observa que el hombre se levanta de la cinta asfáltica y varias personas acuden para verificar su estado.