¡Quería ir al baño! El insólito incidente de mujer con su perro en el tránsito

Una mujer en Izabal protagonizó un extraño incidente en pleno tránsito, al querer llevar a su perro "al baño".

Un peculiar incidente protagonizado por una mujer junto a su perro se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas, tras compartirse el video del momento.

Todo ocurrió cuando la mujer se cruzó contra la vía en un sector de ruta al Atlántico en Morales, Izabal. Esto de acuerdo con los reportes de medios locales.

En el clip se observa el momento en que la mujer es confrontada por varios presentes que le cuestionan si "vale más la vida de un animal", luego de aparentemente obstruir el paso de una ambulancia.

Ante ello, la mujer con la puerta abierta y el semblante evidentemente exaltado, toma a su perro de raza pequeña e insiste en que "solo lo va a llevar al baño".

Mujer y su perro protagonizan confuso incidente en Izabal.



Al parecer, obstruyó el paso de una ambulancia y se fue contra la vía porque su perro necesitaba ir al baño.

La conductora discute argumentando que su mascota no hace sus necesidades en el césped. Sin embargo, finalmente accede y se baja del vehículo con su perro para "llevarlo al monte", dejando el auto en medio del tránsito.

En los segundos posteriores, se observa a la mujer retornar a su carro. Esto, mientras los presentes alegan que quite el vehículo para dejar libre el paso. El clip del momento se hizo viral con miles de reproducciones en distintos sitios, además de recibir comentarios de usuarios indignados por lo ocurrido.

"Creo que no es correcto que se metan con la población así", "Lastimosamente las personas carecen de empatía", "Se merece un six el man que le pasó papel", "Obligar tampoco, así no son las cosas", "La gente no respeta, quién sabe si es su ayuda emocional", se lee en los comentarios.