Con asistencias de Messi, el Inter Miami vence a Los Angeles y sigue invicto

Con asistencia de Messi, el Inter Miami vence a Los Angeles 1-3.

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha revolucionado al equipo de Florida. Antes de la llegada de Leo, "Las Garzas" llevaban seis partidos seguidos sin poder ganar, y ahora el panorama es distinto.

Desde que el argentino aterrizó en tierras estadounidenses, el Inter Miami no ha perdido un solo partido, y con la victoria parcial sobre Los Angeles, llegarían a 11 consecutivos sin perder.

El partido pasado ante Nashville fue uno de los encuentros más difíciles que ha tenido Leo Messi desde su llegada a Miami, y muchos pensaban que perderían el invicto, pero el juego acabó empatado.

On the scene #LAFCvMIA | 10PM ET

El conjunto rosa, comandado por el capitán de Argentina, visitó el Banc Stadium de California, hogar del tercer lugar en la Conferencia Oeste, Los Angeles FC, un equipo que Messi no había enfrentado.

Ambas escuadras se habán enfrentado solamente en dos ocasiones, con un balance positivo para los 'Angelinos': Dos victorias sobre Miami, sin haber recibido un solo gol en contra.

Este fue el tercer partido de Leo Messi en el torneo de liga de Estados Unidos, y el '10' argentino está en busca de mejorar el desempeño de su equipo en la competición nacional.

El Inter Miami se encuentra en la penúltima posición de Conferencia Este de la MLS con 22 puntos tras 24 partidos disputados, en donde han ganado solamente 6 partidos, empatado 4, y perdido 14.

Sweat, train, hydrate

El encuentro inició con la actuación de Messi en el once principal. Los angelinos pretendían sorprender a los de Messi, pero el portero evitó la anotación con su humanidad.

HE'S OUR KEEPER ️️#LAFCvMIA

Un gol tempranero abrió el marcador por intermedio de Facundo Farías, al minuto 13 a favor de Las Garzas de Miami.

Tomás Avilés recibió un pase detrás del medio campo y conectó un tiro largo hacia Facu, que resbaló al emprender la carrera hacía la portería, pero no se dio por vencido y con la punta del botín convirtió el primer gol.

❗️⚽️ASISTENCIA DE “TOTO” AVILÉS, GOL DE FACUNDO FARÍAS Y EL INTER MIAMI ESTÁ DE FIESTA



1-0 #LAFC en 20’



El equipo de Messi quiere llegar a los playoffs en la MLSpic.twitter.com/35yJOCOu2L — Liga Argentina de Futbol ✪ (@LAF_Mundial) September 4, 2023

Al segundo tiempo del partido, Los Ángeles habían bajado bastante la guardia, y los de Martino, llegaron varias veces al arco angelino y luego de un pase recuperado por Busquets que recibió Messi, asistiendo a Jordi Alba que sin dudarlo, enfrentó al arquero anotando el segundo para Miami al minuto 52.

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2

Al filo del minuto 83, Messi recuperó un balón en el medio campo que trajo hasta el área chica para trasladarlo a Leo Campana, quien burló al portero de Los Angeles y convirtió el tercero.

Leo Leo



Leo Leo

Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3

Sobre la hora de descuento, al 90, llega un gol de cabezazo para anotar el gol del honor para el equipo de Los Angeles por intermedio de Ryan Hollingshead.

Messi contabiliza 4 asistencias en 10 partidos jugados con el Inter Miami. Al partido acudieron distintas personalidades como Selena Gómez, el príncipe Harry de Sussex y el actor Will Ferrell, quien es accionista del equipo angelino.