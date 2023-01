Ivana Batchelor: "Impresionante salir al escenario y ver las banderas de Guatemala"

Ivana Batchelor arribó al país luego de su participación en la 71 edición de Miss Universe y contó su sorpresa por todo el apoyo de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.

La guatemalteca contó su emoción al notar desde el escenario cómo miles de símbolos del país se alzaban al unísono y varias personas gritando: ¡Guatemala!, un sentimiento que la movió mucho.

"Salí al escenario viendo todas las banderas de Guatemala y fue algo impresionante, nunca lo había visto, no solo en los eventos en los que he participado, sino en eventos de belleza donde ha estado representada Guatemala, en cada esquina había una persona gritando, echando porras y aún después de no haber clasificado seguían ahí con las banderas en alto", expresó.

"Muchos países retiraron sus porras después de que su representante no clasificara y los guatemaltecos dijeron: 'no, aquí estamos hasta el final', la verdad es que fue el sentimiento más lindo, salir al escenario y escuchar a todos gritando Guatemala", contó.

Acerca de la unión de los guatemaltecos para apoyarla dijo:

"Yo sé que Guatemala puede hacer grandes cambios para la comunidad, el ver que nos podemos unir por algo en común que nos llena de emoción y sueños es el inicio, ahora que me retiro de los eventos de belleza vamos a a estar trabajando muchísimos proyectos en cambios positivos".

MIRA LOS VIDEOS: