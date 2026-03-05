Mazariegos luchará por reconquistar el título de motocrós nacional

-

El joven piloto de motocrós, José Mazariegos, quien cuenta con 22 años de edad, es una de las nuevas joyas de este deporte en el país. La temporada 2026 la inició con el pie derecho, ya que conquistó el triunfo en la primera fecha, en las categorías más importantes: MX1 A y MX2 A, y con ello buscará retomar el título que ya ostentó en el 2024.

Mazariegos ya sabe que es conquistar un título nacional en Motocrós. Fue en la temporada 2024, cuando se hizo con los laureles de la victoria en MX1 A (450 cc.) y MX2 A (250 cc.). Todo parecía que la temporada recién pasada revalidaría el cetro, pero una fuerte caída, que tuvo como consecuencias la fractura de su fémur izquierdo, y también afectó la clavícula del mismo lado, evitó que esto sucediera.

Una recuperación adecuada hizo que José Mazariegos volviera al máximo nivel, luego de una lesión de fémur y clavícula, sufrida la temporada 2025. (Foto: PSLMX)

"Fue una situación muy dura. Más o menos a mitad de temporada sufrí ese accidente, pero me logré recuperar para estar listo para competir este año. En la pretemporada trabajé mucho en mi condición física, me exigí al máximo para estar listo para la primera fecha del año", comentó el piloto.

El trabajo tuvo resultado, ya que, en la primera jornada del año, la cual se realizó en la pista Vastraxx, Mazariegos, quien compite por Huehuetenango, conquistó el triunfo en las divisiones más importantes de la competición.

El piloto, José Mazariegos, integrará e equipo de Guatemala, que competirá en Costa Rica y Ecuador, en el presente año. (Foto: PSLMX)

"Fue un fin de semana bastante bonito. Estoy muy satisfecho con el resultado, porque vi plasmado todo el esfuerzo y sacrificio que hice para volver al competir a este nivel", agregó Mazariegos.

Ahora, José (Team Honda Guatemala), ve hacia el futuro, y visualiza la temporada 2026 más allá de nuestras fronteras. "Este año se viene el Campeonato Latinoamericano MX Open en Costa Rica, y el Desnation Latino en Ecuador. Lo que más deseo es estar totalmente listo para representar bien a Guatemala", reconoció el joven corredor.