Así recomendó JBalvin la música de un guatemalteco

El cantante colombiano recomendó la música de un guatemalteco mientras se encontraba junto a él en Nueva York.

A través de las redes sociales circuló un video donde el JBalvin se encontraba al lado de Ben Carrillo, cantante, compositor y productor. Algunos de los temas del nacional se han hecho virales en Tik Tok, plataforma que ahora es utilizada por las estrellas.

"Un día más en la ciudad de Nueva York con artistas nuevos como Ben Carrillo, ya sabe, ¡sígalo!, let's go", dijo JBailvin en el clip que se compartió en historias de Instagram.

¿Quién es Ben Carrillo?

El guatemalteco reside en Estados Unidos, su estilo llamó la atención al manager del mismo JBalvin, a quien conoció mientras trabajaba como mesero. Los estilos de su música son reggae, reguetón, trap, rap y balada, aunque en algunas entregas ha agregado rock.

Migró al norte desde la adolescencia y tras graduarse de High School (bachillerato) realizó dos trabajos simultáneos que lo llevaron a ahorrar para invertir y dedicarse a componer y producir música. Gracias a su talento para escribir canciones ha logrado trabajar con algunos productores colombianos, entre ellos Sky, el productor de JBalvin, su carrera ha ido escalando y muchos ven a su trabajo un futuro prometedor.

"Hice dos trabajos al mismo tiempo por 8 años, ahora ya vivo de la música, tenía hambre de llegar a hacer algo con mi arte, me encanta componer, no me veo haciendo nada más, aunque no lograra nada de esto, seguiría componiendo, me encanta hacerlo", explicó en una entrevista a Áme Enterprise.

"Tuve que escribir 10 mil canciones malas para escribir una buena" agregó acerca de su duro camino.

"Al irme no tenía pensada la música, pensaba en el 'sueño americano', en mi situación ya no me quedaban más opciones, si me quedaba (en Guatemala) mi vida habría tomado un rumbo malo por el entorno en el que estaba y cosas personales, tomé la decisión de irme y dejé a mis 3 hermanos muy pequeños, sabía que al irme iba a poner ayudarlos, gracias a Dios y al esfuerzo los he podido sacar adelante y lo estoy logrando ahora", contó.

Ben Carrillo era parte del lineup del EMF 2022 pero debido a la cancelación no se presentó.

