Joseph, hijo de Arnold Schwarzenegger, celebró un logro en su carrera

Joseph Baena, de 24 años, hijo del famoso actor y político Arnold Schwarzenegger y la guatemalteca Mildred Patricia Baena, publicó un logró en su carrera.

El actor, físicoculturista y profesional de los bienes raíces publicó la venta de una propiedad, algo muy significativo en el competitivo mundo de los negocios inmobiliarios.

A 10 meses de haberse profesionalizado, celebró haber hecho el primer cierre de una venta.

"¡Vendida! Felicitaciones a mis clientes, gracias por confiar en mí", escribió junto a una imagen donde comparte su felicidad.

Baena disfruta con lo que hace y está orgulloso de cada paso que da en su vida, tanto en lo laboral, como en el gimnasio.

"Mi papá es de la vieja escuela, él no cree en limosnas, cree que el trabajo duro te da recompensas y yo también", declaró Baena en la revista Men's Health en marzo reciente.

"Me encanta la palabra honor y soy muy orgulloso en el sentido de que si uso los contactos de mi papá o le pido favores, me pregunto ¿qué honor me va a traer eso?", agregó.

"¡No soy el típico agente!", "Súper emocionado de empezar una nueva carrera en bienes raíces. Espero crecer y aprender de mi maravilloso equipo, pero más que todo, ¡espero ponerlos en una casa nueva! Su apoyo significa el mundo", compartió.

Ésta es la imagen: