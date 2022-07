La historia de la joven que viajó a Guatemala y falleció en un trágico accidente

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 60.5 de Escuintla, una mujer perdió la vida y cuatro más resultaron gravemente heridas.

No pasaba el medio día del domingo 3 de julio, el cielo estaba gris por efecto de la tormenta tropical Bonnie. Todo transcurría normal, hasta que las sirenas de las ambulancias alertaron a la población de Escuintla. Un accidente múltiple acababa de ocurrir, luego que un trailer perdió los frenos y embistiera a dos vehículos particulares.

Minutos de tensión se vivieron en el kilómetro 60.5 de Escuintla. Las víctimas quedaron atrapadas entre vehículos. Vecinos y socorristas lucharon durante varios minutos y lograron rescatar a cinco personas y un perro, todos con heridas graves.

Una de ellas era Mayra Corrales de Gutiérrez, quien presentaba heridas considerables y, pese a que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, falleció.

El último adiós

Mayra era originaria de Masagua, Escuintla. Ese trágico domingo recién había regresado de Texas, Estados Unidos (EE.UU.) donde residía desde hacía varios años.

Venía de visita. Quería estar con sus familiares. Jamás imaginó que en el camino del Aeropuerto Internacional La Aurora hacia su residencia sería víctima de un trágico accidente en el que perdió la vida.

Sus maletas quedaron regadas por todo el pavimento, ni siquiera logró llegar a su casa donde la esperaban con gran regocijo y alegría. Su muerte causó conmoción. "Gracias, mil gracias Mayra por el apoyo, por decir que todo es posible, por salir adelante", fue el mensaje que su cuñado escribió en su memoria.

Mientras que su amiga Nancy Magaly escribió: "Apenas anoche hablé contigo por texto, me dijiste que estabas llegando a Guatemala y ahora ya no estás aquí. No lo puedo creer, estoy en shock, teníamos planes".

Entre los heridos también se encuentra el padre de la joven, Víctor Manuel Corrales Carrillo y su prima Ruth Nohemí García Corrales, ambos resultaron con heridas leves.

Los otros heridos fueron identificados como Dyana Vanesa García Cerna y Reyes Machuca García, piloto del camión y presuntamente responsable del trágico accidente.