¡Con una escopeta! Mató a un ladrón que entró a su casa y tenía de rehén a su esposa

Un hombre mató con un arma de fuego a un ladrón que intentó entrar a su casa a robar.

En Coronel Bogado, Argentina, un hombre de 72 años asesinó con una escopeta a un ladrón que entró a su casa junto a tres cómplices. Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron este miércoles 13 de septiembre.

Los delincuentes habrían entrado a la propiedad a las 18:30 horas. Los datos de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, recuperados por TN, detallan que la víctima se encontraba trabajando en un criadero de gallinas, cuando llegó un auto a gran velocidad del que se bajaron cuatro personas armas que tomaron como rehén a la esposa del hombre.

El presunto ladrón le apuntó al dueño, pero este alcanzó su escopeta y le disparó en el rostro. El resto de cómplices se dio a la fuga. "Ahí apareció un auto blanco que los levantó. No sé si le alcancé a pegar, pero cuando se iban les disparé otro escopetazo", dijo el hombre de 72 años.

Los delincuentes habrían exigido dinero al momento de entrar a la granja. (Foto: Santa Fe Emergencias)

Georgina Pairola, fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Segunda de Santa Fe, envió al gabinete criminalístico que preservara la zona del suceso, también pidió el levantamiento de rastros y toma de testimonios.

En la casa del hombre también se procedió al secuestro de armas de fuego y una vaina calibre 9mm, reportó Infobae.

Urgente identificó que el ladrón fallecido era Gustavo Daniel Rattaro de 46 años. El caballero que defendió su propiedad solo ha sido nombrado como "C.S."

C.S. fue detenido en un principio, pero al hallar indicios de defensa personal, el hombre fue liberado. "Anoche nadie pudo dormir en la casa. A mi me tuvieron demorado en la comisaría hasta que la fiscal se dio cuenta de que no hubo más opción que la que me tocó"